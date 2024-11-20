Нардеп резко высказался об укрытиях для энергообъектов

Народный депутат от "Батькивщины" Алексей Кучеренко заявил, что деньги на укрытие для энергообъектов потрачены бездарно. Он пообещал подробнее изучить этот вопрос.

Об этом Алексей Кучеренко сообщил в эфире Ранок.LIVE.

Укрытие для энергообъектов Украины

Кучеренко заявил, что пришел к выводу о напрасно израсходованных средствах на укрытие энергообъектов, после проведения ВСК. В то же время, он пообещал глубже исследовать вопросы.

Кроме того, политик выразил обеспокоенность эскалацией военных действий из-за использования оружия НАТО, в частности ATACMS. По его словам, российская сторона может рассматривать это как повод к использованию ядерного оружия, хотя он надеется, что международное сообщество, в частности Китай, не допустит такого сценария.

Напомним, в Укрэнерго заявили, что 20 ноября в Украине будут выключать свет. В регионах будет действовать одна очередь отключений.

Также мы писали, если Россия прибегнет к ракетным атакам по распределительным мощностям украинских атомных электростанций, ситуация с отключениями этой зимой значительно ухудшится. В таком случае прогнозируют блэкаут.