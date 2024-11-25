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Кучеренко пояснив, через що в Україні зросте дефіцит світла

Кучеренко пояснив, через що в Україні зросте дефіцит світла

25 листопада 2024 р. 22:42

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17:49 Зеленський терміново викликав Сирського — ефір Вечір.LIVE

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15:51 Обстріл Харкова — Чубенко назвав кількість пошкоджених будинків

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13:29 Експерт сказав, скільки триватимуть відключення світла

В Україні продовжують застосовувати обмеження електроенергії для споживачів. За словами нардепа Олексія Кучеренка, через це скоротиться імпорт світла, що призведе до ще більшого дефіциту.

Про це Кучеренко заявив в ефірі Вечір.LIVE.

Ситуація в енергосистемі

Кучеренко зазначив, що вже незабаром графіки відключень в Україні стануть жорсткішими.

"Почитайте Укренерго, заяви інших компаній, але імпорт не завантажений сьогодні. У нас сьогодні спроможність 1,7 гігават, вибачте, з 1 грудня 2,1 гігават, а ми реально беремо 20-25%, бо за ціною вони не проходять, розумієте, за ціною", — сказав він.

Депутат вважає, що через штучні обмеження світла імпорт скоротиться, що призведе до більшого дефіциту електроенергії.

Нагадаємо, завтра в Україні діятимуть графіки відключень світла з 14:00 до 20:00. 

Також ми писали, що внаслідок обстрілу Запоріжжя понад 15,6 тисячі людей залишилися без електропостачання.

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