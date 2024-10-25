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Кремень объяснил, какие штрафы ждут нарушителей языкового закона

Кремень объяснил, какие штрафы ждут нарушителей языкового закона

25 октября 2024 г. 13:59

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В Украине нарушителям языкового закона придется заплатить немалый штраф. Однако санкции будут применяться не сразу.

Об этом заявил языковой омбудсман Тарас Кремень в эфире Ранок.LIVE в пятницу, 25 октября.

Какие штрафы ждут нарушителей языкового закона

Кремень отметил, что за первое нарушение — предупреждение, а вот второе уже влечет штраф.

"Закон прописан таким образом, что в случае первого нарушения мы должны предупредить, в случае второго нарушения человека ожидает штраф в размере 3400 гривен", — сказал он.

Отдельно омбудсман также поделился результатами исследований нарушений языкового закона в школах.

"По результатам исследований среди нарушителей языкового закона в школах есть и учителя, признающие свои ошибки", — добавил Кремень.

Чиновник отметил, что контролировать соблюдение языкового законодательства должны директора школ, местное управление образования или городской глава.

«Будьте сознательными и ответственными, обеспечивайте права школьников на обучение на украинском языке и помогайте родителям этих детей овладевать языком и переходить. Потому что язык общения дома, язык общения в социальных сетях должен быть украинским. Заботимся о будущем украинского государства, обеспечиваем исполнение языкового закона в учебных заведениях", — подытожил языковой омбудсман.

Ранее Кремень назвал "наступательную украинизацию" максимальной защитой языковых прав каждого украинца.

Напомним, с 28 октября на улицах Ивано-Франковска появятся первые языковые инспекторы-волонтеры.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:25 МВФ снизил прогнозы для экономики Украины

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