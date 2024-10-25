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Кремінь пояснив, як каратимуть порушників мовного закону

Кремінь пояснив, як каратимуть порушників мовного закону

25 жовтня 2024 р. 13:01

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Мовний омбудсман назвав "наступальну українізацію" максимальним захистом мовних прав кожного українця. Тарас Кремінь також попередив порушників мовного закону та нагадав про відповідальність — від попередження до штрафу. 

Про це мовний омбудсман Тарас Кремінь повідомив в ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю, 25 жовтня. 

Мовний закон та його порушення

За словами мовного омбудсмана, зараз у суспільстві відбувається перехід від "лагідної" до "наступальної" українізації.

"Переважна більшість громадян України довіряє українській мові та вільно спілкується в усіх сферах суспільного життя: в супермаркетах, на вулиці, в транспорті. Ну і звичайно вимагають і від усіх інших органів влади забезпеченні мовних прав. Поява тих або інших скандалів у Дніпрі, Запоріжжі, у Житомирі, Одесі говорять про те, що місцева влада недостатньо створює кращих можливостей для забезпечення українського середовища", — зазначив Тарас Кремінь. 

Як пояснив мовний омбудсман, "наступальна українізація" — це суворе покарання порушників мовного закону, це можуть чиновники, місцеві підприємці, власники інтернет-ресурсів, які не володіють українською мовою та не мають стартової сторінки українською й продовжують випускати друковані медіа недержавною мовлю.

До порушників мовного закону застосовуватимуть передбачені законодавством санкції: перше порушення — попередження, друге — штраф у розмірі 3400 гривень. 

Нагадаємо, всеукраїнський радіодиктант національної єдності 25 жовтня у Києві писали у кав'ярнях, книгарнях та навчальних закладах. Як це було — спостерігали Новини.LIVE. 

Також Новини.LIVE повідомляли, що з 28 жовтня на вулицях Івано-Франківська з'являться перші мовні інспектори-волонтери.  Третина учасників мовних патрулів — переселенці.

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