Кремень объяснил, как будут наказывать нарушителей закона о языке

Языковой омбудсман назвал "наступательную украинизацию" максимальной защитой языковых прав каждого украинца. Тарас Кремень также предупредил нарушителей языкового закона и напомнил об ответственности от предупреждения до штрафа.

Об этом языковой омбудсман Тарас Кремень сообщил в эфире Ранок.LIVE в пятницу, 25 октября.

Языковой закон и его нарушение

По словам языкового омбудсмена, сейчас в обществе происходит переход от "мягкой" к "наступательной" украинизации.

"Подавляющее большинство граждан Украины доверяет украинскому языку и свободно общается во всех сферах общественной жизни: в супермаркетах, на улице, в транспорте. Ну и конечно требуют и от всех других органов власти обеспечении языковых прав. Появление тех или иных скандалов в Днепре, Запорожье, в Житомире, Одессе говорят о том, что местная власть недостаточно создает лучших возможностей для обеспечения украинской среды", — отметил Тарас Кремень.

Как пояснил языковой омбудсмен, "наступательная украинизация" - это суровое наказание нарушителей языкового закона, это могут чиновники, местные предприниматели, владельцы интернет-ресурсов, которые не владеют украинским языком и не имеют стартовой страницы на украинском и продолжают выпускать печатные медиа на негосударственном языке.

К нарушителям языкового закона будут применять предусмотренные законодательством санкции: первое нарушение — предупреждение, второе — штраф в размере 3400 гривен.

Напомним, всеукраинский радиодиктант национального единства 25 октября в Киеве писали в кафе, книжных магазинах и учебных заведениях. Как это было – наблюдали Новини.LIVE.

Также Новини.LIVE сообщали, что с 28 октября на улицах Ивано-Франковска появятся первые языковые инспекторы-волонтеры. Треть участников языковых патрулей — переселенцы.