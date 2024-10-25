Кремінь пояснив, які штрафи чекають на порушників мовного закону

В Україні порушникам мовного закону доведеться заплатити чималий штраф. Однак санкції застосовуватимуть не одразу.

Про це заявив мовний омбудсман Тарас Кремінь в ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю, 25 жовтня.

Які штрафи чекають на порушників мовного закону

Кремінь зазначив, що за перше порушення — попередження, а от друге вже тягне за собою штраф.

"Закон прописаний таким чином, що у випадку першого порушення ми маємо попередити, у випадку другого порушення людину очікує штраф у вигляді 3400 гривень", — сказав він.

Окремо омбудсман також поділився результатами досліджень щодо порушень мовного закону у школах.

"За результатами досліджень серед порушників мовного закону в школах є і вчителі, які визнають свої помилки", — додав Кремінь.

Посадовець зауважив, що контролювати дотримання мовного законодавства мають директори шкіл, місцеве управління освіти або ж міський голова.

"Будьте свідомими і відповідальними, забезпечуйте права школярів на навчання українською мовою і допомагайте батькам цих дітей опановувати мову і переходити . Тому що мова спілкування вдома, мова спілкування у соціальних мережах має бути українською. Дбаймо про майбутнє української держави, забезпечуймо виконання мовного закону в закладах освіти", — підсумував мовний омбудсман.

Раніше Кремінь назвав "наступальну українізацію" максимальним захистом мовних прав кожного українця.

Нагадаємо, з 28 жовтня на вулицях Івано-Франківська з'являться перші мовні інспектори-волонтери.