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Корольчук объяснил, почему прошлая зима прошла без отключений

Корольчук объяснил, почему прошлая зима прошла без отключений

13 декабря 2024 г. 17:44

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Российские войска утром в пятницу, 13 декабря, в очередной раз атаковали энергетическую инфраструктуру Украины. А при длительных низких температурах воздуха возможны ограничения до 15 часов в сутки.

Об этом заявил соучредитель Фонда энергетических стратегий Юрий Корольчук в эфире День.LIVE.

Ситуация в энергосистеме

По словам эксперта, считать, что после предыдущей зимы в Украине восстановили все поврежденные объекты энергетики — обманчиво. На самом деле, генерировать свет позволила теплая зима и неповрежденные тепловые электростанции.

"Погода будет играть ключевую роль. Ну, скажем так, вот долгосрочный прогноз погоды показывает, что до конца декабря фактически у нас будет сохраняться такая, если фактически зима прошлого года, то есть теплая мягкая зима. Но это ошибочно, что отключений не будет", — заметил Корольчук.

Он отметил, что стабилизация энергосистемы после ракетного удара продолжалась полторы недели, но отключение электроэнергии все равно продолжали применять.

Ранее народный депутат Сергей Нагорняк заявил, что даже в случае массированных ударов по энергетике не будет длительных отключений по 14-16 часов.

Также в результате сегодняшней атаки на АЭС снизилась мощность работы пяти энергоблоков.

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