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Корольчук пояснив, чому минула зима пройшла без відключень

Корольчук пояснив, чому минула зима пройшла без відключень

13 грудня 2024 р. 17:44

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23:19 Фурса пояснив, як нові ліміти на перекази допоможуть економіці

Text

22:42 Нардепка заявила про зміни у системі забезпечення армії — деталі

Text

22:00 Скороход проінформувала про ситуацію з транзитом газу РФ

Text

18:16 Ветерани скаржаться на держпослуги — Констанкевич пояснила нюанси

Text

17:50 Звернення Сирського та відключення світла — ефір Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

17:44 Корольчук пояснив, чому минула зима пройшла без відключень

Text

17:33 Університети України зіткнулися з недобором студентів, — нардеп

Text

13:00 Масований обстріл України та допомога від США — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зміни в роботі навчальних центрів ЗСУ — ефір Ранок.LIVE

12 грудня 2024
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23:07 У Тбілісі продовжуються протести — що відомо на цю мить

Російські війська вранці у п'ятницю, 13 грудня, вчергове атакували енергетичну інфраструктуру України. А під час тривалих низьких температур повітря можливі обмеження до 15 годин на добу.

Про це заявив співзасновник Фонду енергетичних стратегій Юрій Корольчук в ефірі День.LIVE.

Ситуація в енергосистемі

За словами експерта, вважати, що після попередньої зими в Україні відновили всі пошкоджені об'єкти енергетики — оманливо. Насправді генерувати світло дозволила тепла зима та непошкоджені теплові електростанції.

"Погода буде грати ключову роль. Ну, скажімо так, довгостроковий прогноз погоди показує, що до кінця грудня фактично у нас буде зберігатися така, якби фактично зима минулого року, тобто тепла м'яка зима. Але це помилково, що відключень не буде", — зауважив Корольчук.

Він зазначив, що стабілізація енергосистеми після ракетного удару тривала півтора тижня, але відключення електроенергії все одно продовжували застосовувати.

Раніше народний депутат Сергій Нагорняк заявив, що навіть у випадку масованих ударів по енергетиці не буде тривалих відключень по 14-16 годин.

Також внаслідок сьогоднішньої атаки на АЕС знизилася потужність роботи п'яти енергоблоків.

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06:30 Чи можливі рейди ТЦК на новорічні свята

06:25 Тепло взимку — яку систему опалення обрати та ціни в Україні

06:22 Яких ухилянтів найбільше карають судді — адвокатка дала відповідь

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:10 Пенсії під загрозою — коли ПФУ може припинити виплати

06:05 Битва за Чорнобиль — як ліквідовували аварію на ЧАЕС

06:01 В Ощадбанку висловились щодо термінів старих карток

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23:19 Фурса пояснив, як нові ліміти на перекази допоможуть економіці

Text

22:42 Нардепка заявила про зміни у системі забезпечення армії — деталі

Text

22:00 Скороход проінформувала про ситуацію з транзитом газу РФ

Text

18:16 Ветерани скаржаться на держпослуги — Констанкевич пояснила нюанси

Text

17:50 Звернення Сирського та відключення світла — ефір Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

17:44 Корольчук пояснив, чому минула зима пройшла без відключень

Text

17:33 Університети України зіткнулися з недобором студентів, — нардеп

Text

13:00 Масований обстріл України та допомога від США — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зміни в роботі навчальних центрів ЗСУ — ефір Ранок.LIVE

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23:07 У Тбілісі продовжуються протести — що відомо на цю мить