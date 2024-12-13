Корольчук пояснив, чому минула зима пройшла без відключень

Російські війська вранці у п'ятницю, 13 грудня, вчергове атакували енергетичну інфраструктуру України. А під час тривалих низьких температур повітря можливі обмеження до 15 годин на добу.

Про це заявив співзасновник Фонду енергетичних стратегій Юрій Корольчук в ефірі День.LIVE.

Ситуація в енергосистемі

За словами експерта, вважати, що після попередньої зими в Україні відновили всі пошкоджені об'єкти енергетики — оманливо. Насправді генерувати світло дозволила тепла зима та непошкоджені теплові електростанції.

"Погода буде грати ключову роль. Ну, скажімо так, довгостроковий прогноз погоди показує, що до кінця грудня фактично у нас буде зберігатися така, якби фактично зима минулого року, тобто тепла м'яка зима. Але це помилково, що відключень не буде", — зауважив Корольчук.

Він зазначив, що стабілізація енергосистеми після ракетного удару тривала півтора тижня, але відключення електроенергії все одно продовжували застосовувати.

Раніше народний депутат Сергій Нагорняк заявив, що навіть у випадку масованих ударів по енергетиці не буде тривалих відключень по 14-16 годин.

Також внаслідок сьогоднішньої атаки на АЕС знизилася потужність роботи п'яти енергоблоків.