Нагорняк оцінив вірогідність довготривалих відключень світла

Росія може вдатися до масованих обстрілів по енергетичній інфраструктурі України. Однак в такому випадку не буде тривалих відключень електроенергії, як про це говорять.

Про це заявив народний депутат Сергій Нагорняк в ефірі Вечір.LIVE.

Відключення світла в Україні

На думку депутата, немає підстав чекати на вимкнення електроенергії по 14-16 годин, якщо Росія вдасться до масованих обстрілів по критичній інфраструктурі. Він наголосив, що у такому випадку можливі короткочасні перебої, але не довготривалі відключення.

"Якщо будуть обстріли по розподільчих станціях — третина з того обладнання, яке потрібно захистити на сьогоднішній уже в захисних спорудах другого рівня захисту, і деякі там установки під третім рівнем захисту", — пояснив Нагорняк.

Нагадаємо, на Харківщині, Львівщині та Київщині завтра очікуються відключення електроенергії.

Крім того, Укренерго оновило інструкцію щодо складання та застосування графіків погодинного відключення світла.