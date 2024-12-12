Нагорняк оценил вероятность долговременных отключений света

Россия может прибегнуть к массовым обстрелам по энергетической инфраструктуре Украины. Однако в таком случае не будет продолжительных отключений электроэнергии, как об этом говорят.

Об этом заявил народный депутат Сергей Нагорняк в эфире Вечір.LIVE.

Отключение света в Украине

По мнению депутата, нет оснований ждать отключения электроэнергии по 14-16 часов, если Россия прибегнет к массированным обстрелам по критической инфраструктуре. Он подчеркнул, что в таком случае возможны кратковременные перебои, но не продолжительные отключения.

"Если будут обстрелы по распределительным станциям — треть из того оборудования, которое нужно защитить на сегодняшний уже в защитных сооружениях второго уровня защиты, и некоторые там установки под третьим уровнем защиты", — объяснил Нагорняк.

Напомним, на Харьковщине, Львовщине и Киевщине завтра ожидаются отключение электроэнергии.

Кроме того, Укрэнерго обновило инструкцию по составлению и применению графиков почасового отключения света.