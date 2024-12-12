Попенко пояснив, скільки кияни можуть сидіти без світла взимку

Столиця може залишитись без світла до 16 годин, якщо будуть сильні морози. Ситуація в енергосистемі наразі складна та може змінитись внаслідок обстрілів.

Про це заявив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко в ефірі День.LIVE у четвер, 12 грудня.

Яка ситуація зі світлом буде в Києві

За словами Попенка, відключення світла залежать від погодних умов та загальної ситуації в Україні. Він зазначив, що Трипільська ТЕЦ зруйнована, а ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 у Києві постійно перебувають під обстрілами.

"Фактично у нас не так багато генерацій, щоб забезпечити Київ", — зазначив Попенко.

Він також пояснив, що через удар по тепловому пункту одним чи двома "шахедами" ситуація може докорінно змінитись. В такому випадку, будь-яка область може залишитись без електропостачання.

"Тому багато є складових, але в принципі, якщо будуть морози, то Київ буде без світла і по 14, і по 16 годин", — заявив Попенко.

Нагадаємо, росіяни продовжують цілеспрямовано атакувати інфраструктуру України. У Міненерго розповіли, яка ситуація енергосистемі наразі.

Україну можуть поділити на три енергозони. Так, у Міненерго планують змінити порядок застосування графіків стабілізаційних відключень світла. Нова система може запрацювати вже з січня 2025 року.