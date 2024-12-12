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Попенко объяснил, сколько киевляне могут сидеть без света зимой

Попенко объяснил, сколько киевляне могут сидеть без света зимой

12 декабря 2024 г. 16:41

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Столица может остаться без света до 16 часов, если будут сильные морозы. Ситуация в энергосистеме сложная и может измениться из-за обстрелов.

Об этом заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в эфире День.LIVE в четверг, 12 декабря.

Какая ситуация со светом будет в Киеве

По словам Попенко, отключение света зависит от погодных условий и общей ситуации в Украине. Он отметил, что Трипольская ТЭЦ разрушена, а ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 в Киеве постоянно находятся под обстрелами.

"Фактически у нас не так много генераций, чтобы обеспечить Киев", — отметил Попенко.

Он также пояснил, что из-за удара по тепловому пункту одним или двумя "шахедами" ситуация может коренным образом измениться. В таком случае, любая область может остаться без электроснабжения.

"Поэтому много составляющих, но в принципе, если будут морозы, то Киев будет без света и по 14, и по 16 часов", — заявил Попенко.

Напомним, россияне продолжают целенаправленно атаковать инфраструктуру Украины. В Минэнерго рассказали, какая ситуация энергосистеме сейчас.

Украину могут поделить на три энергозоны. Так, в Минэнерго планируют изменить порядок применения графиков стабилизационных отключений света. Новая система может заработать уже с января 2025 года.

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08:00 Когда отменят графики отключений — эфир Ранок.LIVE

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07:51 Гетманцев рассказал, когда легализуют криптовалюту в Украине

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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01:51 Гетманцев заявил, что изменений курсообразования пока не будет

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17:55 Зеленский экстренно вызвал Сырского — эфир Вечір.LIVE

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17:03 Военный эксперт резко высказался по поводу мобилизации 18-летних

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