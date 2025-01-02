Корольчук назвал условия поставки электроэнергии в Молдову

Эксперт по энергетике Юрий Корольчук заявил, что Украина сможет поставлять электроэнергию Молдове только ночью. Ведь дневное потребление украинскими гражданами и предприятиями не позволяет экспортировать избыток ресурса без ущерба для внутренних нужд.

Об этом Корольчук сказал в эфире программы Вечір.LIVE.

Почему экспорт ограничен

Днем нагрузка на энергосистему Украины значительно возрастает, особенно в условиях зимы, что делает невозможным стабильный экспорт. Кроме того, существует риск новых ракетных ударов по энергетической инфраструктуре.

Важную роль играют и изменения погоды и сезонное повышение потребления. Возможны аварии или повреждения в сети.

Как это повлияет на Молдову

Руководство Молдовы осознает, что поставки электроэнергии из Украины будут нестабильными из-за внешних и внутренних факторов. Ночные поставки будут зависеть от наличия профицита, но на них не следует полагаться как на постоянный источник энергии.

Корольчук подчеркнул, что даже в сложных условиях войны Украина готова помогать своим соседям. Однако стабильность таких поставок требует большей поддержки со стороны международных партнеров, в частности, в восстановлении поврежденной энергетической инфраструктуры.

Напомним, ранее Корольчук объяснил, почему в прошлом году не было отключений света.

Также Корольчук заявил, при каких условиях возможны отключения света до 15 часов в сутки.