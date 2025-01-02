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Корольчук назвал условия поставки электроэнергии в Молдову

Корольчук назвал условия поставки электроэнергии в Молдову

2 января 2025 г. 20:53

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17:50 Спецсовещание Зеленского и переговоры с РФ — эфир Вечір.LIVE

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13:55 Эксперт прокомментировал угрозы Словакии по электроснабжению

Text

13:16 Остановка транзита газа — Кучеренко назвал трудности для Украины

Text

13:00 Подоляк о переговорах с Россией — эфир День.LIVE

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08:00 Сырский прибыл в Курскую область России — эфир Ранок.LIVE

1 января 2025
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18:20 Во Львове открыли улицу в честь Ирины Фарион — как это было

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Эксперт по энергетике Юрий Корольчук заявил, что Украина сможет поставлять электроэнергию Молдове только ночью. Ведь дневное потребление украинскими гражданами и предприятиями не позволяет экспортировать избыток ресурса без ущерба для внутренних нужд.

Об этом Корольчук сказал в эфире программы Вечір.LIVE.

Почему экспорт ограничен

Днем нагрузка на энергосистему Украины значительно возрастает, особенно в условиях зимы, что делает невозможным стабильный экспорт. Кроме того, существует риск новых ракетных ударов по энергетической инфраструктуре.

Важную роль играют и изменения погоды и сезонное повышение потребления. Возможны аварии или повреждения в сети.

Как это повлияет на Молдову

Руководство Молдовы осознает, что поставки электроэнергии из Украины будут нестабильными из-за внешних и внутренних факторов. Ночные поставки будут зависеть от наличия профицита, но на них не следует полагаться как на постоянный источник энергии.

Корольчук подчеркнул, что даже в сложных условиях войны Украина готова помогать своим соседям. Однако стабильность таких поставок требует большей поддержки со стороны международных партнеров, в частности, в восстановлении поврежденной энергетической инфраструктуры.

Напомним, ранее Корольчук объяснил, почему в прошлом году не было отключений света.

Также Корольчук заявил, при каких условиях возможны отключения света до 15 часов в сутки.

 

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20:42 Во Львове столкнулись с проблемами трудоустройства ветеранов

20:41 Украину в медиалиге разгромила Турция — как это произошло

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:33 Ударом РФ в новогоднюю ночь повреждены админздания Верховной Рады

20:20 Синоптики предупредили некоторые области о сильном ветре и метели

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13:00 Подоляк о переговорах с Россией — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:00 Сырский прибыл в Курскую область России — эфир Ранок.LIVE

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18:20 Во Львове открыли улицу в честь Ирины Фарион — как это было

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08:00 Новогоднее обращение Зеленского 2025 — эфир Новини.LIVE

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