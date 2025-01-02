Корольчук назвав умови постачання електроенергії до Молдови

Експерт з енергетики Юрій Корольчук заявив, що Україна зможе постачати електроенергію Молдові лише вночі. Адже денне споживання українськими громадянами та підприємствами не дозволяє експортувати надлишок ресурсу без шкоди для внутрішніх потреб.

Про це Корольчук сказав в ефірі програми Вечір.LIVE.

Чому експорт обмежений

Удень навантаження на енергосистему України значно зростає, особливо в умовах зими, що унеможливлює стабільний експорт. Крім того, існує ризик нових ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі.

Важливу роль грають і зміни погоди та сезонне підвищення споживання. Також можливі аварії чи пошкодження в мережі.

Як це вплине на Молдову

Керівництво Молдови усвідомлює, що постачання електроенергії з України буде нестабільним через зовнішні та внутрішні фактори. Нічні поставки залежатимуть від наявності профіциту, але на них не варто покладатися як на постійне джерело енергії.

Корольчук наголосив, що навіть у складних умовах війни Україна готова допомагати своїм сусідам. Проте стабільність таких поставок потребує більшої підтримки з боку міжнародних партнерів, зокрема у відновленні пошкодженої енергетичної інфраструктури.

Нагадаємо, раніше Корольчук пояснив, чому минулого року не було відключень світла.

Також Корольчук заявив, за яких умов можливі відключення світла до 15 годин на добу.