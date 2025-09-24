Видео
Видео

Важные заявления Зеленского на Генассамблее ООН — эфир Вечір.LIVE
Важные заявления Зеленского на Генассамблее ООН — эфир Вечір.LIVE

Важные заявления Зеленского на Генассамблее ООН — эфир Вечір.LIVE

24 сентября 2025 г. 18:08

18:08 Важные заявления Зеленского на Генассамблее ООН — эфир Вечір.LIVE

16:34 Зеленский выступает в ООН — эфир Новини.LIVE

14:45 ООН собирается на экстренное заседание — прямой эфир

13:15 Зеленский сделал заявление после встречи с Трампом — День.LIVE

08:00 Трамп верит в возвращение границ Украины 1991 — эфир Ранок.LIVE

18:08 Встреча Трампа и Зеленского — эфир Вечір.LIVE

13:30 Рютте проводит важную конференцию по Украине — прямой эфир

13:00 США сделали неожиданное заявление о защите НАТО — эфир День.LIVE

08:00 В США Зеленский проведет встречу с Трампом — эфир Ранок.LIVE

18:05 Генассамблея ООН и десятки встреч Зеленского — эфир Вечір.LIVE

В среду, 24 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский выступил на полях Генеральной ассамблеи ООН. Украинский лидер сделал ряд важных заявлений, в том числе и по полномасштабной войне в Украине.

Об этом и не только будут говорить в эфире Вечір.LIVE в среду, 24 сентября.

Гости эфира Вечір.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

  • израильский журналист Сергей Ауслендер;
  • эксперт по государственному управлению в области градостроительства, бывший заместитель главного архитектора г. Киева (2004-2008 гг.) Виктор Глеба;
  • эксперт по транспортному планированию Дмитрий Беспалов;
  • адвокат по ДТП Александр Швец;
  • член Совета U-Cycle (ОО "Ассоциация велосипедистов Киева") Владислав Панченко;
  • депутат Киевского городского совета, фракция "Слуга Народа" Андрей Витренко.

О чем будут говорить в эфире Вечір.LIVE

Во время эфира гости будут обсуждать такие темы:

  • Зеленский выступил на Генассамблее ООН и сделал ряд важных заявлений;
  • Президент Украины Владимир Зеленский назвал "безумием" нарушение Россией воздушного пространства Польши;
  • Владимир Зеленский заявил, что десятки тысяч людей научились профессионально убивать с помощью дронов;
  • Зеленский сказал, что Россия категорически отказывается от прекращения огня и любого перемирия.

Ранее мы информировали, что Зеленский заявил о том, что Украина запускает экспорт оружия.

Кроме того, Зеленский рассказал, какие гарантии безопасности будут самыми эффективными для Украины.

18:08 Важные заявления Зеленского на Генассамблее ООН — эфир Вечір.LIVE

16:34 Зеленский выступает в ООН — эфир Новини.LIVE

14:45 ООН собирается на экстренное заседание — прямой эфир

13:15 Зеленский сделал заявление после встречи с Трампом — День.LIVE

08:00 Трамп верит в возвращение границ Украины 1991 — эфир Ранок.LIVE

