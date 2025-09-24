Важные заявления Зеленского на Генассамблее ООН — эфир Вечір.LIVE

В среду, 24 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский выступил на полях Генеральной ассамблеи ООН. Украинский лидер сделал ряд важных заявлений, в том числе и по полномасштабной войне в Украине.

Об этом и не только будут говорить в эфире Вечір.LIVE в среду, 24 сентября.

Гости эфира Вечір.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

израильский журналист Сергей Ауслендер;

эксперт по государственному управлению в области градостроительства, бывший заместитель главного архитектора г. Киева (2004-2008 гг.) Виктор Глеба;

эксперт по транспортному планированию Дмитрий Беспалов;

адвокат по ДТП Александр Швец;

член Совета U-Cycle (ОО "Ассоциация велосипедистов Киева") Владислав Панченко;

депутат Киевского городского совета, фракция "Слуга Народа" Андрей Витренко.

О чем будут говорить в эфире Вечір.LIVE

Во время эфира гости будут обсуждать такие темы:

Зеленский выступил на Генассамблее ООН и сделал ряд важных заявлений;

Президент Украины Владимир Зеленский назвал "безумием" нарушение Россией воздушного пространства Польши;

Владимир Зеленский заявил, что десятки тысяч людей научились профессионально убивать с помощью дронов;

Зеленский сказал, что Россия категорически отказывается от прекращения огня и любого перемирия.

Ранее мы информировали, что Зеленский заявил о том, что Украина запускает экспорт оружия.

Кроме того, Зеленский рассказал, какие гарантии безопасности будут самыми эффективными для Украины.