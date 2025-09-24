Важные заявления Зеленского на Генассамблее ООН — эфир Вечір.LIVE

В среду, 24 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский выступил на полях Генеральной ассамблеи ООН. Украинский лидер сделал ряд важных заявлений, в том числе и по полномасштабной войне в Украине.
Об этом и не только будут говорить в эфире Вечір.LIVE в среду, 24 сентября.
Гости эфира Вечір.LIVE
Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:
- израильский журналист Сергей Ауслендер;
- эксперт по государственному управлению в области градостроительства, бывший заместитель главного архитектора г. Киева (2004-2008 гг.) Виктор Глеба;
- эксперт по транспортному планированию Дмитрий Беспалов;
- адвокат по ДТП Александр Швец;
- член Совета U-Cycle (ОО "Ассоциация велосипедистов Киева") Владислав Панченко;
- депутат Киевского городского совета, фракция "Слуга Народа" Андрей Витренко.
О чем будут говорить в эфире Вечір.LIVE
Во время эфира гости будут обсуждать такие темы:
- Зеленский выступил на Генассамблее ООН и сделал ряд важных заявлений;
- Президент Украины Владимир Зеленский назвал "безумием" нарушение Россией воздушного пространства Польши;
- Владимир Зеленский заявил, что десятки тысяч людей научились профессионально убивать с помощью дронов;
- Зеленский сказал, что Россия категорически отказывается от прекращения огня и любого перемирия.
Ранее мы информировали, что Зеленский заявил о том, что Украина запускает экспорт оружия.
Кроме того, Зеленский рассказал, какие гарантии безопасности будут самыми эффективными для Украины.