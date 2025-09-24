Зеленский выступает в ООН — эфир Новини.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский 24 сентября выступает во время общих дебатов Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Украинский лидер сделал ряд важных заявлений.

Выступление Владимира Зеленского смотрите в прямом эфире Новини.LIVE.

Выступление Зеленского в ООН

В Нью-Йорке 23 сентября стартовала 80-я сессия Генеральной ассамблеи ООН. В США прибыли лидеры со всего мира, в частности, около 100 президентов и 40 премьер-министров из разных стран.

В первый день Владимир Зеленский имел ряд важных встреч и обсуждал поддержку и помощь Украине.

Напомним, во время своего выступления Владимир Зеленский рассказал, что Россия отказывается от прекращения огня. По его словам, убийства в Украине продолжаются.

Также президент назвал лучшие гарантии безопасности для Украины. Глава государства убежден, что нет других гарантий, кроме друзей с оружием.