Зеленский выступает в ООН — эфир Новини.LIVE

Зеленский выступает в ООН — эфир Новини.LIVE

24 сентября 2025 г. 16:34

Президент Украины Владимир Зеленский 24 сентября выступает во время общих дебатов Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Украинский лидер сделал ряд важных заявлений.

Выступление Владимира Зеленского смотрите в прямом эфире Новини.LIVE.

Выступление Зеленского в ООН

В Нью-Йорке 23 сентября стартовала 80-я сессия Генеральной ассамблеи ООН. В США прибыли лидеры со всего мира, в частности, около 100 президентов и 40 премьер-министров из разных стран.

В первый день Владимир Зеленский имел ряд важных встреч и обсуждал поддержку и помощь Украине.

Напомним, во время своего выступления Владимир Зеленский рассказал, что Россия отказывается от прекращения огня. По его словам, убийства в Украине продолжаются.

Также президент назвал лучшие гарантии безопасности для Украины. Глава государства убежден, что нет других гарантий, кроме друзей с оружием.

16:58 Зеленский предупредил мир об опасности из-за дронов

16:57 Зеленский заявил, что остановить Путина дешевле, чем защищаться

16:49 Летят на 3 тыс. км — Зеленский о преимуществе Украины в дронах

16:48 Нужны общие правила — Зеленский высказался об ИИ в оружии

16:45 Зеленский эмоционально высказался о залете дронов РФ в Польшу

16:44 РФ отказывается от прекращения огня — заявление Зеленского

16:42 Безумие продолжается — Зеленский о блэкауте на ЗАЭС

16:39 Президент объяснил важность поддержки Молдовы

16:38 Освобождение Крыма — приоритетная задача для ВСУ

16:36 Елена Зеленская и Мелания Трамп встретились в Нью-Йорке — детали

