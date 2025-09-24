Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакШтабМандриTravelТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Росіяни атакували ракетами навчальний підрозділ ЗСУ — є загиблі
Головна arrow Відео arrow Зеленський виступає в ООН — ефір Новини.LIVE arrow
Зеленський виступає в ООН — ефір Новини.LIVE

Зеленський виступає в ООН — ефір Новини.LIVE

24 вересня 2025 р. 16:34

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

16:34 Зеленський виступає в ООН — ефір Новини.LIVE

Text

14:45 ООН збирається на екстрене засідання — прямий ефір

Text

13:15 Зеленський зробив заяву після зустрічі з Трампом — ефір День.LIVE

Text

08:00 Трамп вірить у повернення кордонів України 1991 — ефір Ранок.LIVE

23 вересня 2025
Text

18:08 Зустріч Трампа та Зеленського — ефір Вечір.LIVE

Text

13:30 Рютте проводить важливу конференцію щодо України — прямий ефір

Text

13:00 США зробили несподівану заяву про захист НАТО — ефір День.LIVE

Text

08:00 У США Зеленський проведе зустріч із Трампом — ефір Ранок.LIVE

22 вересня 2025
Text

18:05 Генасамблея ООН й десятки зустрічей Зеленського — ефір Вечір.LIVE

Text

13:22 Естонія терміново скликає засідання НАТО — ефір День.LIVE

Text

16:34 Зеленський виступає в ООН — ефір Новини.LIVE

Text

14:45 ООН збирається на екстрене засідання — прямий ефір

Text

13:15 Зеленський зробив заяву після зустрічі з Трампом — ефір День.LIVE

Text

08:00 Трамп вірить у повернення кордонів України 1991 — ефір Ранок.LIVE

23 вересня 2025
Text

18:08 Зустріч Трампа та Зеленського — ефір Вечір.LIVE

Президент України Володимир Зеленський 24 вересня виступає під час загальних дебатів Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку. Український лідер зробив низку важливих заяв.

Виступ Володимира Зеленського дивіться в прямому ефірі Новини.LIVE

Виступ Зеленського в ООН 

У Нью-Йорку 23 вересня стартувала 80-та сесія Генеральної асамблеї ООН. У США прибули лідери з усього світу, зокрема, близько 100 президентів та 40 прем'єр-міністр з різних країн. 

У перший день Володимир Зеленський мав низку важливих зустрічей та обговорював підтримку та допомогу Україні. 

Нагадаємо, під час свого виступу Володимир Зеленський розповів, що Росія відмовляється від припинення вогню. За його словами, вбивства в Україні продовжуються. 

Також президент назвав найкращі гарантії безпеки для України. Глава держави переконаний, що немає інших гарантій, крім друзів зі зброєю.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

17:31 Рош га-Шана в Умані завершується — хасиди збираються додому

17:25 Кінець залежності — коли США та ЄС перестануть купувати уран у РФ

17:16 За кордон не виїхати — яка ситуація на трасі Одеса-Рені

17:14 Україна запускає експорт зброї — Зеленський розкрив деталі

17:12 Новий опалювальний сезон — до чого готуватися та що буде з газом

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:58 Зеленський попередив світ про небезпеку через дрони

16:57 Зеленський заявив, що зупинити Путіна дешевше, аніж захищатися

16:49 Летять на 3 тис. км — Зеленський про перевагу України в дронах

16:48 Потрібні загальні правила — Зеленський висловився про ШІ в зброї

16:45 Зеленський емоційно висловився про заліт дронів РФ в Польщу

17:31 Рош га-Шана в Умані завершується — хасиди збираються додому

17:25 Кінець залежності — коли США та ЄС перестануть купувати уран у РФ

17:16 За кордон не виїхати — яка ситуація на трасі Одеса-Рені

17:14 Україна запускає експорт зброї — Зеленський розкрив деталі

17:12 Новий опалювальний сезон — до чого готуватися та що буде з газом

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:58 Зеленський попередив світ про небезпеку через дрони

16:57 Зеленський заявив, що зупинити Путіна дешевше, аніж захищатися

16:49 Летять на 3 тис. км — Зеленський про перевагу України в дронах

16:48 Потрібні загальні правила — Зеленський висловився про ШІ в зброї

16:45 Зеленський емоційно висловився про заліт дронів РФ в Польщу

19:46 Осінній кошик одесита — які продукти подорожчали у вересні

22 вересня

19:46 Будівництво метро в Одесі після війни — що думають одесити

20 вересня

06:33 Чи вистачає одеситам заробітної плати — на чому економлять

19 вересня

18:43 Виїзд хлопців віком 18-22 років — як до цього ставляться одесити

06:33 Житло для внутрішньо переміщених осіб — програми та перспективи

18 вересня

21:16 Ціни на одеських ринках — чи стали дешевше овочі у вересні

18:33 Виплати та допомога 4 млн переселенців — що планують змінити

06:33 Що необхідно зробити для перемоги України – думки одеситів

17 вересня

18:47 Ризики за межами можливого — як під обстрілами рятують життя

06:33 Останні теплі дні — як змінилася вартість відпочинку в Коблевому

Text

16:34 Зеленський виступає в ООН — ефір Новини.LIVE

Text

14:45 ООН збирається на екстрене засідання — прямий ефір

Text

13:15 Зеленський зробив заяву після зустрічі з Трампом — ефір День.LIVE

Text

08:00 Трамп вірить у повернення кордонів України 1991 — ефір Ранок.LIVE

23 вересня
Text

18:08 Зустріч Трампа та Зеленського — ефір Вечір.LIVE

Відео по темі

Всі відео
ООН збирається на екстрене засідання — прямий ефір

ООН збирається на екстрене засідання — прямий ефір

24 вересня 2025 р. 14:45
Зеленський зробив заяву після зустрічі з Трампом — ефір День.LIVE

Зеленський зробив заяву після зустрічі з Трампом — ефір День.LIVE

24 вересня 2025 р. 13:15
Трамп вірить у повернення кордонів України 1991 — ефір Ранок.LIVE

Трамп вірить у повернення кордонів України 1991 — ефір Ранок.LIVE

24 вересня 2025 р. 08:00
Зустріч Трампа та Зеленського — ефір Вечір.LIVE

Зустріч Трампа та Зеленського — ефір Вечір.LIVE

23 вересня 2025 р. 18:08
Рютте проводить важливу конференцію щодо України — прямий ефір

Рютте проводить важливу конференцію щодо України — прямий ефір

23 вересня 2025 р. 13:30
США зробили несподівану заяву про захист НАТО — ефір День.LIVE

США зробили несподівану заяву про захист НАТО — ефір День.LIVE

23 вересня 2025 р. 13:00
У США Зеленський проведе зустріч із Трампом — ефір Ранок.LIVE

У США Зеленський проведе зустріч із Трампом — ефір Ранок.LIVE

23 вересня 2025 р. 08:00
Генасамблея ООН й десятки зустрічей Зеленського — ефір Вечір.LIVE

Генасамблея ООН й десятки зустрічей Зеленського — ефір Вечір.LIVE

22 вересня 2025 р. 18:05

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації