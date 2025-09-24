Зеленський виступає в ООН — ефір Новини.LIVE

Президент України Володимир Зеленський 24 вересня виступає під час загальних дебатів Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку. Український лідер зробив низку важливих заяв.

Виступ Зеленського в ООН

У Нью-Йорку 23 вересня стартувала 80-та сесія Генеральної асамблеї ООН. У США прибули лідери з усього світу, зокрема, близько 100 президентів та 40 прем'єр-міністр з різних країн.

У перший день Володимир Зеленський мав низку важливих зустрічей та обговорював підтримку та допомогу Україні.

Нагадаємо, під час свого виступу Володимир Зеленський розповів, що Росія відмовляється від припинення вогню. За його словами, вбивства в Україні продовжуються.

Також президент назвав найкращі гарантії безпеки для України. Глава держави переконаний, що немає інших гарантій, крім друзів зі зброєю.