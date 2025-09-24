Ключові заяви Зеленського на Генасамблеї ООН — ефір Вечір.LIVE

У середу, 24 вересня, Президент України Володимир Зеленський виступив на полях Генеральної асамблеї ООН. Український лідер зробив низку важливих заяв, зокрема й щодо повномасштабної війни в Україні.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у середу, 24 вересня.

Гості ефіру Вечір.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

ізраїльський журналіст Сергій Ауслендер;

експерт з державного управління в галузі містобудування, колишній заступник головного архітектора м.Києва (2004-2008 рр.) Віктор Глеба;

експерт з транспортного планування Дмитро Беспалов;

адвокат по ДТП Олександр Швець;

член Ради U-Cycle (ГО "Асоціація велосипедистів Києва") Владислав Панченко;

депутат Київської міської ради, фракція "Слуга Народу" Андрій Вітренко.

Про що говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE

Під час ефіру гості обговорюватимуть такі теми:

Зеленський виступив на Генасамблеї ООН та зроби низку важливих заяв;

Президент України Володимир Зеленський назвав "божевіллям" порушення Росією повітряного простору Польщі;

Володимир Зеленський заявив, що десятки тисяч людей навчилися професійно вбивати за допомогою дронів;

Зеленський сказав, що Росія категорично відмовляється від припинення вогню та будь-якого перемир'я.

Раніше ми інформували, що Зеленський заявив про те, що Україна запускає експорт зброї.

Крім того, Зеленський розповів, які гаранті безпеки будуть найефективнішими для України.