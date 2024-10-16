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Ким объяснил, при каком условии украинцы пойдут защищать страну

Ким объяснил, при каком условии украинцы пойдут защищать страну

16 октября 2024 г. 17:23

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18:00 Эксперт по энергетике Корольчук предупредил о большем количестве аварий на теплосетях зимой

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17:50 Зеленский шокировал Россию Планом победы и участие КНДР в войне — эфир Вечір.LIVE

Text

17:41 Глава Купянской МВА сообщил о непрекращающемся наступлении россиян

Text

17:23 Ким объяснил, при каком условии украинцы пойдут защищать страну

Text

14:21 Скандал в подразделении "Асгард" — нардеп назвал причину конфликта

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13:00 План победы Украины и срочное совещание НАТО — эфир День.LIVE

Text

12:47 Обесточивание Николаевщины и Херсонщины — в облсовете назвали сроки восстановления света

Text

11:05 В некоторых городах отопительный сезон под угрозой — эксперт назвал причину

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08:00 Снижение мобилизационного возраста и подготовка Украины к зиме — эфир Ранок.LIVE

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00:01 Эксперт заявил, что Израиль не сможет уничтожить военную мощь Ирана одним ударом

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что если украинцы поймут, что есть возможность в какие-то конкретные сроки победить, то они пойдут защищать страну. По его словам, некоторые подразделения ВСУ не принимают новых бойцов из-за недостаточной мотивации мобилизованных.

Об этом он рассказал в эфире День.LIVE в среду, 16 октября.

Как проходит мобилизация в Николаевской области

"Мы (на Николаевщине, — Ред.) пытаемся работать в основном через рекрутинговые центры, через единый центр мобилизации, подбирать людей, которые хотят и могут. […] Вопросы тех, кто не хочет, но это нужно делать, поэтому мы сконцентрированы на том, чтобы отрабатывать более качественную мобилизацию", — пояснил глава Николаевской ОВА.

Кроме того, Ким предостерег украинцев от влияния российских информационно-психологических операций (ИПСО), пытающихся спровоцировать принятие неправильных решений, в частности, по мобилизации.

Напомним, вчера советник главы Офиса президента Сергей Лещенко сообщил, что в США представители обеих политических партий оказывают давление на президента Украины Владимира Зеленского. Они требуют, чтобы наша страна начала мобилизовать в армию мужчин 18-25 лет.

Также мы писали, что, по словам руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрея Коваленко, российские спецслужбы пытаются сорвать мобилизацию в Украине.

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18:42 В Сумской области саперы обезвредили российскую авиационную ракету Х-59

18:36 В ОП сделали заявление по поводу будущего аэропорта в Ужгороде

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:31 В Украине утвердили алгоритмы НАТО по оказанию медицинской помощи на поле боя

18:20 Различные данные в военном билете и "Резерв+" — что делать

18:11 В России расстреляли вернувшегося с войны против Украины офицера ГРУ

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18:00 Эксперт по энергетике Корольчук предупредил о большем количестве аварий на теплосетях зимой

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17:50 Зеленский шокировал Россию Планом победы и участие КНДР в войне — эфир Вечір.LIVE

Text

17:41 Глава Купянской МВА сообщил о непрекращающемся наступлении россиян

Text

17:23 Ким объяснил, при каком условии украинцы пойдут защищать страну

Text

14:21 Скандал в подразделении "Асгард" — нардеп назвал причину конфликта

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:00 План победы Украины и срочное совещание НАТО — эфир День.LIVE

Text

12:47 Обесточивание Николаевщины и Херсонщины — в облсовете назвали сроки восстановления света

Text

11:05 В некоторых городах отопительный сезон под угрозой — эксперт назвал причину

Text

08:00 Снижение мобилизационного возраста и подготовка Украины к зиме — эфир Ранок.LIVE

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00:01 Эксперт заявил, что Израиль не сможет уничтожить военную мощь Ирана одним ударом