Ким объяснил, при каком условии украинцы пойдут защищать страну

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что если украинцы поймут, что есть возможность в какие-то конкретные сроки победить, то они пойдут защищать страну. По его словам, некоторые подразделения ВСУ не принимают новых бойцов из-за недостаточной мотивации мобилизованных.

Об этом он рассказал в эфире День.LIVE в среду, 16 октября.

Как проходит мобилизация в Николаевской области

"Мы (на Николаевщине, — Ред.) пытаемся работать в основном через рекрутинговые центры, через единый центр мобилизации, подбирать людей, которые хотят и могут. […] Вопросы тех, кто не хочет, но это нужно делать, поэтому мы сконцентрированы на том, чтобы отрабатывать более качественную мобилизацию", — пояснил глава Николаевской ОВА.

Кроме того, Ким предостерег украинцев от влияния российских информационно-психологических операций (ИПСО), пытающихся спровоцировать принятие неправильных решений, в частности, по мобилизации.

Напомним, вчера советник главы Офиса президента Сергей Лещенко сообщил, что в США представители обеих политических партий оказывают давление на президента Украины Владимира Зеленского. Они требуют, чтобы наша страна начала мобилизовать в армию мужчин 18-25 лет.

Также мы писали, что, по словам руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрея Коваленко, российские спецслужбы пытаются сорвать мобилизацию в Украине.