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Кім пояснив, за якої умови українці підуть захищати країну

Кім пояснив, за якої умови українці підуть захищати країну

16 жовтня 2024 р. 17:23

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17:41 Глава Куп'янської МВА повідомив про наступ росіян, який не припиняється

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17:23 Кім пояснив, за якої умови українці підуть захищати країну

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14:21 Скандал у підрозділі "Асгард" — нардеп назвав причину конфлікту

Text

13:00 План перемоги України та термінова нарада НАТО — ефір День.LIVE

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Text

12:47 Знеструмлення Миколаївщини та Херсонщини — в облраді назвали терміни відновлення світла

Text

11:05 У деяких містах опалювальний сезон під загрозою — експерт назвав причину

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08:00 Зниження мобілізаційного віку та підготовка України до зими — ефір Ранок.LIVE

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Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що якщо українці зрозуміють, що є можливість у якісь конкретні строки перемогти, то вони підуть захищати країну. За його словами, деякі підрозділи ЗСУ не приймають нових бійців через недостатню мотивацію мобілізованих.

Про це він розповів в ефірі День.LIVE у середу, 16 жовтня.

Як проходить мобілізація на Миколаївщині

"Ми (на Миколаївщині, — Ред.) намагаємося працювати здебільшого через рекрутингові центри, через єдиний центр мобілізації, підбирати людей, які хочуть і можуть. […] Питання тих, хто не хоче, але це треба робити, тому ми сконцентровані на тому, щоб відпрацьовувати більше якісну мобілізацію", — пояснив голова Миколаївської ОВА.

Крім того, Кім застеріг українців від впливу російських інформаційно-психологічних операцій (ІПСО), які намагаються спровокувати прийняття неправильних рішень, зокрема щодо мобілізації.

Нагадаємо, вчора радник глави Офісу президента Сергій Лещенко повідомив, що в США представники обох політичних партій чинять тиск на президента України Володимира Зеленського. Вони вимагають, щоб наша країна почала мобілізувати до армії чоловіків 18-25 років.

Також ми писали, що за словами керівника Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрія Коваленка, російські спецслужби намагаються зірвати мобілізацію в Україні.

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17:29 На акції підтримки полонених у Києві жінка розповіла історії родичів-військових

17:23 В Укргідрометцентрі попередили, які регіони завтра накриють зливи

17:23 На Одещину насуваються заморозки і дощі — погода на четвер 17 жовтня

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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14:21 Скандал у підрозділі "Асгард" — нардеп назвав причину конфлікту

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12:47 Знеструмлення Миколаївщини та Херсонщини — в облраді назвали терміни відновлення світла

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11:05 У деяких містах опалювальний сезон під загрозою — експерт назвав причину

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