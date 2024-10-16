Кім пояснив, за якої умови українці підуть захищати країну

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що якщо українці зрозуміють, що є можливість у якісь конкретні строки перемогти, то вони підуть захищати країну. За його словами, деякі підрозділи ЗСУ не приймають нових бійців через недостатню мотивацію мобілізованих.

Про це він розповів в ефірі День.LIVE у середу, 16 жовтня.

Як проходить мобілізація на Миколаївщині

"Ми (на Миколаївщині, — Ред.) намагаємося працювати здебільшого через рекрутингові центри, через єдиний центр мобілізації, підбирати людей, які хочуть і можуть. […] Питання тих, хто не хоче, але це треба робити, тому ми сконцентровані на тому, щоб відпрацьовувати більше якісну мобілізацію", — пояснив голова Миколаївської ОВА.

Крім того, Кім застеріг українців від впливу російських інформаційно-психологічних операцій (ІПСО), які намагаються спровокувати прийняття неправильних рішень, зокрема щодо мобілізації.

Нагадаємо, вчора радник глави Офісу президента Сергій Лещенко повідомив, що в США представники обох політичних партій чинять тиск на президента України Володимира Зеленського. Вони вимагають, щоб наша країна почала мобілізувати до армії чоловіків 18-25 років.

Також ми писали, що за словами керівника Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрія Коваленка, російські спецслужби намагаються зірвати мобілізацію в Україні.