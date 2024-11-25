Российский президент Владимир Путин — убийца, и его место в тюрьме. Но кроме него в России есть еще примерно 100 млн маленьких путиных, и справляться с этой бедой — не одноходовка.

Об этом в интервью Новини.LIVE сказал третий Президент Украины периода 2005-2010 годов — Виктор Ющенко.

Так он прокомментировал частичное обнародование засекреченного документа разведки США о заказанных Кремлем политических убийствах. Среди них есть отравление Ющенко диоксидом в 2004 году.

"Я уже говорил, если выйти на Крещатик, то там на каждом столбе написано "уведомляйте Международный уголовный суд". Его приедут и заберут. Безусловно, его место в тюрьме. Но имейте в виду, что в России примерно 100 млн маленьких путиных. И как справляться с этой бедой — это не одноходовка", — предостерег Ющенко.

По мнению экс-президента, Путина должен судить Международный уголовный суд. И как европейцы мы очень проиграем, если его дело не будет доведено до суда. Ведь это высшее торжество вынашивающейся справедливости.

"Если суда не будет и его кто-то положит в холодильник — хорошо, но высшей точкой должно быть публичное осуждение. Тогда это будет урок для таких путиных, которых еще много. Такого рода преступления, бедствия и политики должны пройти осуждение, а исполнители — понести наказание", — подытожил Ющенко.

Напомним, по словам третьего Президента Украины Виктора Ющенко, один из вариантов достижения мира — это капитуляция. Однако после многочисленных преступлений со стороны России украинское общество уже не согласится таким образом на мир.

После восьми лет постоянных запросов и споров журналист-расследователь Bloomberg News Джейсон Леопольд добился обнародования меморандума (полный текст), где содержатся выводы о причастности Путина ко многим неожиданным смертям как в РФ, так и за ее пределами.