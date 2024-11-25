Ющенко прокоментував дані розвідки США про своє отруєння

Російський президент Володимир Путін — вбивця, і його місце у тюрмі. Але окрім нього, у Росії є ще приблизно 100 млн маленьких путіних, і впоратися із цим лихом — не є одноходовкою.

Про це в інтерв’ю Новини.LIVE сказав третій Президент України періоду 2005-2010 років — Віктор Ющенко.

Так він прокоментував часткове оприлюднення засекреченого документу розвідки США про замовлені Кремлем політичні вбивства. Серед них є отруєння Ющенка діоксидом у 2004 році.

"Я вже говорив, якщо вийти на Хрещатик, то там на кожному стовпі написано "сповіщайте Міжнародний кримінальний суд". Його приїдуть і заберуть. Безумовно, його місце у тюрмі. Але майте на увазі, що у Росії приблизно 100 млн маленьких путіних. І як справлятися із цим лихом — це не одноходовка", — застеріг Ющенко.

На переконання експрезидента, Путіна повинен судити Міжнародний кримінальний суд. І як європейці ми дуже програємо, якщо його справу не буде доведено до суду. Адже це найвище торжество справедливості, яка виношується.

"Якщо суду не буде і його хтось покладе у холодильник — гарно, але вищою точкою має бути публічний осуд. Тоді це буде урок для таких путіних, яких ще багато. Такого роду злочини, лихо і політика мають пройти осуд, а виконавці — понести кару", — підсумував Ющенко.

Нагадаємо, за словами третього Президента України Віктора Ющенка, один із варіантів досягнення миру — це капітуляція. Проте після численних злочинів з боку Росії українське суспільство вже не погодиться на мир у такий спосіб.

Після восьми років постійних запитів та сперечань журналіст-розслідувач Bloomberg News Джейсон Леопольд добився оприлюднення меморандуму (повний текст), де містяться висновки щодо причетності Путіна до багатьох несподіваних смертей як у РФ, так і за її межами.