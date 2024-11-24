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Ющенко сказав, якою була б Україна, якби вступила в НАТО раніше

Ющенко сказав, якою була б Україна, якби вступила в НАТО раніше

24 листопада 2024 р. 14:26

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Якби Україна вступила в НАТО набагато раніше, зокрема, в 1995-1997 роках, вона була б на рівні з іншими країнами. Однак, тоді вступ нашої держави до Альянсу підтримувало дуже мало українців.

Про це сказав третій президент України Віктор Ющенко під час інтерв'ю "Розмова поколінь", передає кореспондент Новини.LIVE. 

Якою могла б бути Україна, якби вступила до НАТО у 1995-1997 роках

Ющенко відзначив, якщо говорити про членство в НАТО, нової безпекової політики, яка об'єднала весь європейський захід, то за 75 років жодна із 30 країн не втратила жодного квадратного сантиметра своєї суверенної території. 

"Це ідеал. Ти заходиш у клуб, який гарантує, не військом, а солідарністю своєю, безпеку. Там такий принцип — твоя проблема, це моя проблема. І так сьогодні 32 держави формують цю філософію", — сказав Ющенко.

За його словами,  українці не завжди хотіли вступу в НАТО. Під час його каденції відсоток тих, хто підтримував приєднання до Альянсу, був мізерним, не більше, ніж 4,7%. 

"Коли ми починали, в 2004 році нас підтримувало у цьому питанні тільки 4,7% українців. Сьогодні ж ця цифра — близько 90%", — сказав він.  

Колишній президент переконаний, якби Україна стала членом Альянсу раніше, вона була б нарівні з іншими країнами і повномасштабної війни чи війни на сході просто не було. 

"Сьогодні можна шкодувати тільки про те, що, якби ми були з тим національним усвідомленням, яке є сьогодні, у 1995-1997 роках, коли була друга-третя хвиля розширення НАТО, ми були б на другому місці зараз. Як країна. Ми були б там, де литовці, поляки", — сказав Віктор Ющенко.

Нагадаємо, нещодавно Президент України Володимир Зеленський пояснив, що відділяє Україну від вступу в НАТО

Крім того, у НАТО пояснили, за якої умови ввели б війська в Україну. Це було б можливо, якби Росія не мала ядерної зброї. 

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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