Ющенко сказал, какой была бы Украина, если вступила в НАТО раньше

Если бы Украина вступила в НАТО гораздо раньше, в частности, в 1995-1997 годах, она была бы наравне с другими странами. Однако тогда вступление нашего государства в Альянс поддерживало очень мало украинцев.

Об этом сказал третий президент Украины Виктор Ющенко во время интервью "Разговор поколений", передает корреспондент Новини.LIVE.

Какой могла бы быть Украина, если бы вступила в НАТО в 1995-1997 годах

Ющенко отметил, если говорить о членстве в НАТО, новой политики безопасности, которая объединила все европейское мероприятие, то за 75 лет ни одна из 30 стран не потеряла ни одного квадратного сантиметра своей суверенной территории.

"Это идеал. Ты заходишь в клуб, который гарантирует, не войском, а своей солидарностью, безопасность. Там такой принцип — твоя проблема, это моя проблема. И так сегодня 32 государства формируют эту философию", — сказал Ющенко.

По его словам, украинцы не всегда хотели вступления в НАТО. Во время его каденции процент тех, кто поддерживал присоединение к Альянсу, был мизерным, не более 4,7%.

"Когда мы начинали, в 2004 году нас поддерживало в этом вопросе только 4,7% украинцев. Сегодня же эта цифра — около 90% ", – сказал он.

Бывший президент убежден, если бы Украина стала членом Альянса раньше, она была бы наравне с другими странами, и полномасштабной войны или войны на востоке просто не было.

"Сегодня можно жалеть только о том, что, будь мы с тем национальным осознанием, которое есть сегодня, в 1995-1997 годах, когда была вторая-третья волна расширения НАТО, мы были бы на втором месте сейчас. Как страна. Мы были там, где литовцы, поляки", — сказал Виктор Ющенко.

Напомним, недавно Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что отделяет Украину от вступления в НАТО.

Кроме того, в НАТО объяснили, при каких условиях ввели бы войска в Украину. Это было бы возможно, если бы у России не было ядерного оружия.