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Как долго будут продолжаться отключения света — прогноз эксперта

Как долго будут продолжаться отключения света — прогноз эксперта

29 ноября 2024 г. 8:22

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08:22 Как долго будут продолжаться отключения света — прогноз эксперта

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08:22 Как долго будут продолжаться отключения света — прогноз эксперта

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08:00 Экстренное обращение президента Зеленского — эфир Ранок.LIVE

28 ноября 2024
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16:25 В Украине в 2025 году резко повысятся тарифы, — эксперт

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15:01 Атака на Украину – по сколько часов в сутки будут выключать свет

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13:34 Нагорняк сказал, как скоро восстановлят энергосистему после атаки

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13:00 Массированные обстрелы Украины и позиция НАТО — эфир День.LIVE

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Российские войска 28 ноября атаковали электрические подстанции в разных областях Украины, есть попадания. Выключение света после новых повреждений могут продолжаться 10–12 часов еще несколько дней.

Об этом сообщил эксперт по энергетике Геннадий Рябцев в эфире Вечер.LIVE.

Отключение света в Украине

Рябцев подчеркнул, что благодаря усилиям энергетиков ныне отключения электроэнергии ограничиваются только почасовыми графиками вместо полного блэкаута, как это было осенью 2022 года.

"Это свидетельствует о возможности и способности украинской энергосистемы восстанавливаться после таких массированных атак. И в этом мы должны благодарить прежде всего энергетиков и Воздушные силы. Хотя к ним возникает все больше вопросов в связи с тем, что мы имеем поражение несколькими ракетами одновременно уязвимых объектов, которые должны быть защищенными", — говорится в сообщении.

К слову, ранее эксперт Юрий Корольчук в эфире День.LIVE прогнозировал, что отключение света будет продолжаться около 6-8 часов в сутки.

Напомним, 29 ноября в Украине в течение суток будут действовать графики отключения электроэнергии для бытовых потребителей, промышленности и бизнеса.

Также мы писали, что обстрелы РФ 28 ноября повреждены энергетические объекты в нескольких регионах. Из-за этого продолжались аварийные отключения.

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