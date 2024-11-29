Как долго будут продолжаться отключения света — прогноз эксперта

Российские войска 28 ноября атаковали электрические подстанции в разных областях Украины, есть попадания. Выключение света после новых повреждений могут продолжаться 10–12 часов еще несколько дней.

Об этом сообщил эксперт по энергетике Геннадий Рябцев в эфире Вечер.LIVE.

Отключение света в Украине

Рябцев подчеркнул, что благодаря усилиям энергетиков ныне отключения электроэнергии ограничиваются только почасовыми графиками вместо полного блэкаута, как это было осенью 2022 года.

"Это свидетельствует о возможности и способности украинской энергосистемы восстанавливаться после таких массированных атак. И в этом мы должны благодарить прежде всего энергетиков и Воздушные силы. Хотя к ним возникает все больше вопросов в связи с тем, что мы имеем поражение несколькими ракетами одновременно уязвимых объектов, которые должны быть защищенными", — говорится в сообщении.

К слову, ранее эксперт Юрий Корольчук в эфире День.LIVE прогнозировал, что отключение света будет продолжаться около 6-8 часов в сутки.

Напомним, 29 ноября в Украине в течение суток будут действовать графики отключения электроэнергии для бытовых потребителей, промышленности и бизнеса.

Также мы писали, что обстрелы РФ 28 ноября повреждены энергетические объекты в нескольких регионах. Из-за этого продолжались аварийные отключения.