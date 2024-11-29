Як довго будуть тривати відключення світла — прогноз експерта

Російські війська 28 листопада атакували електричні підстанції в різних областях України, є влучання. Вимкнення світла після нових пошкоджень можуть тривати 10–12 годин ще кілька днів.

Про це повідомив експерт з енергетики Геннадій Рябцев в ефірі Вечір.LIVE.

Відключення світла в Україні

Рябцев наголосив, що завдяки зусиллям енергетиків нині вимкнення електроенергії обмежуються лише погодинними графіками, замість повного блекауту, як це було восени 2022 року.

"Це свідчить про можливість і спроможність української енергосистему відновлюватися після таких масованих атак. І в цьому ми маємо дякувати насамперед енергетикам і Повітряним силам. Хоча до них виникає все більше запитань у зв'язку з тим, що ми маємо ураження декількома ракетами одночасно вразливих об'єктів, які мали б бути захищеними", — йдеться у повідомленні.

До слова, раніше експерт Юрій Корольчук в ефірі День.LIVE прогнозував, що вимкнення світла триватимуть близько 6-8 годин на добу.

Нагадаємо, 29 листопада, в Україні протягом доби будуть діяти графіки відключення електроенергії для побутових споживачів, промисловості та бізнесу.

Також ми писали, що обстрілів РФ 28 листопада пошкоджено енергетичні об’єкти в кількох регіонах. Через це тривали аварійні відключення.