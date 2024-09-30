Ядерные угрозы Путина и заявления ОП об ударах вглубь России — эфир Вечір.LIVE

Сегодня, 30 сентября, в эфире Вечір.LIVE вместе с приглашенными экспертами обсудим целый ряд важных и актуальных вопросов. В частности, новые ядерные угрозы со стороны российского диктатора Владимира Путина.

Посмотреть эфир можно в 17:50 по ссылке.

О чем эфир

Сегодняшний день богат важными событиями:

о выборах президента в 2025 году можно говорить в двух случаях: значительный прорыв ВСУ или отступление россиян, — Камельчук;

Мобильные операторы не выполнили требование Зеленского об обеспечении работы станций при выключении света;

"Энергоатом" после выступления Зеленского у ООН заказал защиту АЭС от шахедов;

"Мир через силу" — Ермак объяснил, чем План победы отличается от Формулы мира;

Ермак: Украинцы увидят реализацию Плана победы на вражеской территории;

в США план победы, представленный Зеленским, приняли "с большой заинтересованностью", а заявления западных СМИ;

первыми о разрешении бить вглубь России узнают россияне, — пресс-секретарь Зеленского;

Орбан хочет инициировать "мирный саммит" между Зеленским и Путиным — Die Weltwoche;

глава ГУР Буданов может покинуть свой пост, предположительно, уже избрали его преемника, — NV со ссылкой на источники.

Гости сегодняшнего эфира:

член Комитета Верховной Рады Украины по финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина;

народный депутат Украины, член Комитета Верховной Рады по вопросам экологической политики и природопользования Сергей Магера;

соучредитель Аналитического центра "Объединенная Украина" Антон Кучухидзе;

политтехнолог Олег Постернак;

капитан первого ранга ВМС США Табах Юрий Гарри;

российский политтехнолог Ростислав Мурзагулов;

председатель Постоянной комиссии Киевского городского совета по бюджету, социально-экономического развития и инвестиционной деятельности Андрей Витренко.

Ранее мы сообщали, что российский диктатор Владимир Путин может использовать ядерное оружие против любого и никогда. Эти действия невозможно предсказать, ведь лидер России не всегда адекватен.

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал новые ядерные угрозы российского президента Владимира Путина "безответственными". По его словам, мир должен двигаться к большему разоружению.