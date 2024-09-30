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Ядерные угрозы Путина и заявления ОП об ударах вглубь России — эфир Вечір.LIVE

Ядерные угрозы Путина и заявления ОП об ударах вглубь России — эфир Вечір.LIVE

30 сентября 2024 г. 17:50

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17:50 Ядерные угрозы Путина и заявления ОП об ударах вглубь России — эфир Вечір.LIVE

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16:58 Омельченко спрогнозировал ситуацию со светом в Украине осенью

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15:51Нардеп назвал два условия, при которых в 2025 году могут состояться выборы

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13:43 Нардеп объяснил, что означает документ ЦИК о проверке избирательных участков

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13:00 Секретный план победы и новые заявления Кремля о ядерном оружии — эфир День.LIVE

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12:34 Нардеп прокомментировал слухи об отставке Буданова, Умерова и Федорова

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10:47 ЦИК издала постановление, указывающее на возможную подготовку к выборам — детали

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10:22 Уничтожение С-300 в Крыму изменило тактику ударов РФ по Запорожью, — Тимочко

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08:00 Массированная атака на Украину и новые кадровые решения — эфир Ранок.LIVE

29 сентября 2024
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18:39 Удар по Константиновке — полиция помогает вытаскивать людей из-под завалов

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17:50 Ядерные угрозы Путина и заявления ОП об ударах вглубь России — эфир Вечір.LIVE

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16:58 Омельченко спрогнозировал ситуацию со светом в Украине осенью

Text

15:51 Нардеп назвал два условия, при которых в 2025 году могут состояться выборы

Text

13:43 Нардеп объяснил, что означает документ ЦИК о проверке избирательных участков

Text

13:00 Секретный план победы и новые заявления Кремля о ядерном оружии — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:34 Нардеп прокомментировал слухи об отставке Буданова, Умерова и Федорова

Text

10:47 ЦИК издала постановление, указывающее на возможную подготовку к выборам — детали

Text

10:22 Уничтожение С-300 в Крыму изменило тактику ударов РФ по Запорожью, — Тимочко

Text

08:00 Массированная атака на Украину и новые кадровые решения — эфир Ранок.LIVE

29 сентября 2024
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18:39 Удар по Константиновке — полиция помогает вытаскивать людей из-под завалов

Сегодня, 30 сентября, в эфире Вечір.LIVE вместе с приглашенными экспертами обсудим целый ряд важных и актуальных вопросов. В частности, новые ядерные угрозы со стороны российского диктатора Владимира Путина.

Посмотреть эфир можно в 17:50 по ссылке.

О чем эфир

Сегодняшний день богат важными событиями:

  • о выборах президента в 2025 году можно говорить в двух случаях: значительный прорыв ВСУ или отступление россиян, — Камельчук;
  • Мобильные операторы не выполнили требование Зеленского об обеспечении работы станций при выключении света;
  • "Энергоатом" после выступления Зеленского у ООН заказал защиту АЭС от шахедов;
  • "Мир через силу" — Ермак объяснил, чем План победы отличается от Формулы мира;
  • Ермак: Украинцы увидят реализацию Плана победы на вражеской территории;
  • в США план победы, представленный Зеленским, приняли "с большой заинтересованностью", а заявления западных СМИ;
  • первыми о разрешении бить вглубь России узнают россияне, — пресс-секретарь Зеленского;
  • Орбан хочет инициировать "мирный саммит" между Зеленским и Путиным — Die Weltwoche;
  • глава ГУР Буданов может покинуть свой пост, предположительно, уже избрали его преемника, — NV со ссылкой на источники.

Гости сегодняшнего эфира:

  • член Комитета Верховной Рады Украины по финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина;
  • народный депутат Украины, член Комитета Верховной Рады по вопросам экологической политики и природопользования Сергей Магера;
  • соучредитель Аналитического центра "Объединенная Украина" Антон Кучухидзе;
  • политтехнолог Олег Постернак;
  • капитан первого ранга ВМС США Табах Юрий Гарри;
  • российский политтехнолог Ростислав Мурзагулов;
  • председатель Постоянной комиссии Киевского городского совета по бюджету, социально-экономического развития и инвестиционной деятельности Андрей Витренко.

Ранее мы сообщали, что российский диктатор Владимир Путин может использовать ядерное оружие против любого и никогда. Эти действия невозможно предсказать, ведь лидер России не всегда адекватен.

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал новые ядерные угрозы российского президента Владимира Путина "безответственными". По его словам, мир должен двигаться к большему разоружению.

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17:21 Ветеран, которого оскорбили в Одессе, представит Украину на Играх Непокоренных

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