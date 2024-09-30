Ядерні погрози Путіна та заяви ОП про удари вглиб Росії — ефір Вечір.LIVE

Сьогодні, 30 вересня, в ефірі Вечір.LIVE разом із запрошеними ексрпертами обговоримо цілу низку важливих та акутальних питань. Зокрема, нові ядерні загрози з боку російського диктатора Володимира Путіна.

Подивитися ефір можна о 17:50 за посиланням.

Про що ефір

Сьогоднішній день багатий на важливі події:

про вибори президента у 2025 році можна говорити у двох випадках: значний прорив ЗСУ або відступ росіян, — Камельчук;

Мобільні оператори не виконали вимогу Зеленського про забезпечення роботи станцій при вимкненні світла;

"Енергоатом" після виступу Зеленського в ООН замовив захист АЕС від шахедів;

"Мир через силу" — Єрмак пояснив, чим План перемоги відрізняється від Формули миру;

Єрмак: Українці побачать реалізацію Плану перемоги на ворожій території;

у США план перемоги, який представив Зеленський, прийняли "з великою зацікавленістю", а заяви західних ЗМІ;

першими про дозвіл бити вглиб Росії дізнаються росіяни, — прессекретар Зеленського;

Орбан хоче ініціювати "мирний саміт" між Зеленським і Путіним — Die Weltwoche;

очільник ГУР Буданов може залишити свою посаду, імовірно, вже обрали його наступника, — NV з посиланням на джерела.

Гості сьогоднішнього ефіру:

член Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна;

народний депутат України, член Комітету Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування Сергій Магера;

співзасновник Аналітичного центру "Об’єднана Україна"' Антон Кучухідзе;

політтехнолог Олег Постернак;

капітан першого рангу ВМС США Табах Юрій Гаррі;

російський політтехнолог Ростислав Мурзагулов;

голова Постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності Андрій Вітренко.

Раніше ми повідомляли, що російський диктатор Володимир Путін може використати ядерну зброю проти будь-кого та будь-коли. Ці дії неможливо передбачити, адже лідер Росії не завжди адекватний.

Держсекретар США Ентоні Блінкен назвав нові ядерні погрози російського президента Володимира Путіна "безвідповідальними". За його словами, світ має рухатися до більшого роззброєння.