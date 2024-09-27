Плани Путіна щодо України та зустріч Зеленського із Трампом — ефір Вечір.LIVE

Кілька важливих новин обговорюватимуть сьогодні в студії Новини.LIVE ввечері 27 вересня. Головні події дня — заява Володимира Зеленського щодо планів Путіна атакувати ядерну інфраструктуру України та зустріч Президента України із Трампом.

Подивитися ефір Вечір.LIVE можна о 17:50 на Youtube-каналі Новини.LIVE за посиланням.

Про що ефір

Головні теми ефіру Вечір.LIVE 27 вересня:

Путін планує атаки на нашу ядерну інфраструктуру — заява Зеленського;

зміни до ядерної доктрини РФ потрібно вважати "певним сигналом недружнім країнам" — заява Пєскова;

Трамп опублікував лист, як Зеленський просив його про зустріч;

The Economist: Зеленський може оголосити президентські вибори у 2025 році;

фінансування та постачання зброї Україні на 2025 рік перебувають під загрозою, — Bloomberg;

зустріч Зеленського із Трампом.

Гості сьогоднішнього ефіру:

аналітик, політтехнолог, експерт з ракетно-ядерного озброєння Олександр Кочетков;

голова підкомітету з питань тимчасово окупованих територій, відновлення та розвитку деокупованих територій України Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин Сергій Козир;

експерт-мiжнародник, народний депутат України VI скликання Євген Добряк;

народний депутат України, Слуга Народу Олег Дунда;

директор магістерської програми по глобальному менеджменту АУК Марк Войджер;

колишній спеціальний радник командувача американських військ у Європі генерал Бен Ходжес.

Нагадаємо, 27 вересня у Нью-Йорку стартувала зустріч Президента України Володимира Зеленського і кандидата у президенти Сполучених Штатів Дональда Трампа. Вони обговорять війну Росії проти України та шляхи досягнення миру.

Раніше Новини.LIVE писали, що віцепрезидентка США Камала Гарріс заявила, що для завершення війни Путіну достатньо вивести війська з України, натомість він не має наміру цього робити. Якщо дозволити російському диктатору безкарно захоплювати українські території, у подальшому він може націлитися на Польщу, країни Балтії та інших союзників НАТО.