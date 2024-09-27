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Плани Путіна щодо України та зустріч Зеленського із Трампом — ефір Вечір.LIVE

Плани Путіна щодо України та зустріч Зеленського із Трампом — ефір Вечір.LIVE

27 вересня 2024 р. 17:50

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17:50 Плани Путіна щодо України та зустріч Зеленського із Трампом — ефір Вечір.LIVE

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18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

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17:50 Плани Путіна щодо України та зустріч Зеленського із Трампом — ефір Вечір.LIVE

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14:56 Атака РФ на Кривий ріг — в РВА припустили чим могли вдарити окупанти по місту

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13:00 Удар по Кривому Розі та "шахеди" РФ в Румунії — ефір День.LIVE

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10:32 Україна готова до життя без транзиту російського газу — деталі від експерта

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08:00 Візит Зеленського в США та ризики здорожчання електроенергії — ефір Ранок.LIVE

26 вересня 2024
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21:23 Камельчук розповів, на що витратять фінансову допомогу від США

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Кілька важливих новин обговорюватимуть сьогодні в студії Новини.LIVE ввечері 27 вересня. Головні події дня — заява Володимира Зеленського щодо планів Путіна атакувати ядерну інфраструктуру України та зустріч Президента України із Трампом. 

Подивитися ефір Вечір.LIVE можна о 17:50 на Youtube-каналі Новини.LIVE за посиланням.

Про що ефір

Головні теми ефіру Вечір.LIVE 27 вересня:

  • Путін планує атаки на нашу ядерну інфраструктуру — заява Зеленського;
  • зміни до ядерної доктрини РФ потрібно вважати "певним сигналом недружнім країнам" — заява Пєскова;
  • Трамп опублікував лист, як Зеленський просив його про зустріч;
  • The Economist: Зеленський може оголосити президентські вибори у 2025 році;
  • фінансування та постачання зброї Україні на 2025 рік перебувають під загрозою, — Bloomberg;
  • зустріч Зеленського із Трампом.

Гості сьогоднішнього ефіру: 

  • аналітик, політтехнолог, експерт з ракетно-ядерного озброєння Олександр Кочетков;
  • голова підкомітету з питань тимчасово окупованих територій, відновлення та розвитку деокупованих територій України Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин Сергій Козир;
  • експерт-мiжнародник, народний депутат України VI скликання Євген Добряк;
  • народний депутат України, Слуга Народу Олег Дунда;
  • директор магістерської програми по глобальному менеджменту АУК Марк Войджер;
  • колишній спеціальний радник командувача американських військ у Європі генерал Бен Ходжес.

Нагадаємо, 27 вересня у Нью-Йорку стартувала зустріч Президента України Володимира Зеленського і кандидата у президенти Сполучених Штатів Дональда Трампа. Вони обговорять війну Росії проти України та шляхи досягнення миру.

Раніше Новини.LIVE писали, що віцепрезидентка США Камала Гарріс заявила, що для завершення війни Путіну достатньо вивести війська з України, натомість він не має наміру цього робити. Якщо дозволити російському диктатору безкарно захоплювати українські території, у подальшому він може націлитися на Польщу, країни Балтії та інших союзників НАТО.

 

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17:23 Траур замість свята — через російський обстріл в Ізмаїлі скасували День міста

17:19 ВАКС розглянув апеляцію депутата у справі про земельну схему на Київщині

17:14 У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Термінова новина

17:10 У Старокостянтинові було чутно вибухи

17:09 Харків під обстрілом — у місті пролунав вибух

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