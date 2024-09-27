Планы Путина на Украину и встреча Зеленского с Трампом — эфир Вечір.LIVE

Несколько важных новостей будет обсуждаться сегодня в студии Новини.LIVE вечером 27 сентября. Главные события дня — заявление Владимира Зеленского о планах Путина атаковать ядерную инфраструктуру Украины и встречу Президента Украины с Трампом.

Посмотреть эфир Вечір.LIVE можно в 17:50 на Youtube-канале Новини.LIVE по ссылке.

О чем эфир

Главные темы эфира Вечір.LIVE 27 сентября:

Путин планирует атаки на нашу ядерную инфраструктуру – заявление Зеленского;

изменения в ядерную доктрину РФ следует считать "определенным сигналом недружественным странам" — заявление Пескова;

Трамп опубликовал письмо, как Зеленский просил его о встрече;

The Economist: Зеленский может объявить президентские выборы в 2025 году;

финансирование и поставка оружия Украине на 2025 год находятся под угрозой — Bloomberg;

встреча Зеленского с Трампом.

Гости сегодняшнего эфира:

аналитик, политтехнолог, эксперт по ракетно-ядерному вооружению Александр Кочетков;

председатель подкомитета по вопросам временно оккупированных территорий, восстановление и развитие деоккупированных территорий Украины Комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений Сергей Козырь;

эксперт-международник, народный депутат Украины VI созыва Евгений Добряк;

народный депутат Украины, Слуга Народа Олег Дунда;

директор магистерской программы по глобальному менеджменту АУК Марк Войджер;

бывший специальный советник командующего американскими войсками в Европе генерал Бен Ходжес.

Напомним, 27 сентября в Нью-Йорке стартовала встреча Президента Украины Владимира Зеленского и кандидата в президенты Соединенных Штатов Дональда Трампа. Они обсудят войну России против Украины и пути достижения мира.

Ранее Новини.LIVE писали, что вице-президент США Камала Гаррис заявила, что для завершения войны Путину достаточно вывести войска из Украины, вместо этого он не намерен этого делать. Если позволить российскому диктатору безнаказанно захватывать украинские территории, то в дальнейшем он может нацелиться на Польшу, страны Балтии и других союзников НАТО.