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Глава МИД Британии выступает в парламенте из-за Украины — онлайн

Глава МИД Британии выступает в парламенте из-за Украины — онлайн

17 марта 2025 г. 17:30

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08:01 Экстренное обращение Зеленского о перемирии — эфир Ранок.LIVE

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17:50 Экстренное обращение Макрона о войне в Украине — эфир Вечір.LIVE

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17:30 Глава МИД Британии выступает в парламенте из-за Украины — онлайн

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13:00 На что Украина не согласится в переговорах с РФ — эфир День.LIVE

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07:14 Как смена руководства Генштаба повлияет на войну — Ранок.LIVE

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18:30 Пресс-конференция министров стран G7 в Канаде — прямой эфир

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17:50 Вступление Украины в НАТО не рассматривается — эфир Вечір.LIVE

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13:08 Отменят ли в Украине военное положение — эфир День.LIVE

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08:45 Рустем Умеров прибыл в Испанию на переговоры — прямой эфир

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Глава МИД Великобритании Дэвид Лемми выступает в парламенте, подводя итоги переговоров G7, прошедших в Канаде. Встреча касалась войны в Украине.

Посмотреть трансляцию можно по ссылке.

О чем будет говорить Лемми

Ключевой темой выступления в парламенте Британии является поддержка Украины и международные усилия для укрепления безопасности в регионе. В частности, Лемми расскажет:

  • какие решения приняли лидеры G7;
  • чего ждать Украине от Великобритании и союзников;
  • как мировое сообщество реагирует на новые вызовы.

Ранее страны "Большой Семерки" предупредили Россию о последствиях в случае отказа от предложения о прекращении огня в Украине.

Напомним, 14 марта в Канаде состоялся разговор министров иностранных дел стран "Большой Семерки". Они обсудили, в частности, поддержку Украины и прекращение огня.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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17:30 Глава МИД Британии выступает в парламенте из-за Украины — онлайн

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13:00 На что Украина не согласится в переговорах с РФ — эфир День.LIVE

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07:14 Как смена руководства Генштаба повлияет на войну — Ранок.LIVE

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13:46 Что будет во время перемирия с РФ — Зеленский раскрыл детали

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18:30 Пресс-конференция министров стран G7 в Канаде — прямой эфир

Text

17:50 Вступление Украины в НАТО не рассматривается — эфир Вечір.LIVE

Text

13:08 Отменят ли в Украине военное положение — эфир День.LIVE

Text

08:45 Рустем Умеров прибыл в Испанию на переговоры — прямой эфир

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08:01 Экстренное обращение Зеленского о перемирии — эфир Ранок.LIVE