Глава МИД Британии выступает в парламенте из-за Украины — онлайн

Глава МИД Великобритании Дэвид Лемми выступает в парламенте, подводя итоги переговоров G7, прошедших в Канаде. Встреча касалась войны в Украине.

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О чем будет говорить Лемми

Ключевой темой выступления в парламенте Британии является поддержка Украины и международные усилия для укрепления безопасности в регионе. В частности, Лемми расскажет:

какие решения приняли лидеры G7;

чего ждать Украине от Великобритании и союзников;

как мировое сообщество реагирует на новые вызовы.

Ранее страны "Большой Семерки" предупредили Россию о последствиях в случае отказа от предложения о прекращении огня в Украине.

Напомним, 14 марта в Канаде состоялся разговор министров иностранных дел стран "Большой Семерки". Они обсудили, в частности, поддержку Украины и прекращение огня.