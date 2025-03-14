Пресконференція міністрів країн G7 в Канаді — прямий ефір

У Шарлевуа в Канаді у п'ятницю, 14 березня, відбувається пресконференція міністрів закордонних справ країн "Великої Сімки". Вони обговорюватимуть, зокрема, підтримку України та припинення вогню.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Зустріч очільників МЗС країн G7

Зустріч у Канаді відбувається на тлі переговорів про забезпечення припинення вогню у війні Росії проти України. Цьому передували переговори американської та української делегацій у Джидді 11 березня, під час яких сторони ухвалили пропозицію США про 30-денне перемир'я.

Відомо, що у пресконференції G7 візьмуть участь міністри Великої Британії, Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії та США.

Крім того, лідери обговорюватимуть ситуацію на Близькому Сході та стабільність в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Раніше РБК-Україна з посиланням на власні джерела писало, що під час зустрічі з делегацією США українська сторона окреслила свої "червоні лінії".

Згодом стало відомо, що спецпосланник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф повернувся до США після переговорів у Москві щодо війни в Україні.