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Пресконференція міністрів країн G7 в Канаді — прямий ефір

Пресконференція міністрів країн G7 в Канаді — прямий ефір

14 березня 2025 р. 18:30

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18:30 Пресконференція міністрів країн G7 в Канаді — прямий ефір

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17:50 Вступ України до НАТО більше не розглядається — ефір Вечір.LIVE

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13:08 Чи скасують в Україні воєнний стан — ефір День.LIVE

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08:45 Рустем Умєров прибув до Іспанії на переговори — прямий ефір

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08:01 Екстрене звернення Зеленського щодо перемир'я — ефір Ранок.LIVE

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21:13 Життя після втрати коханого — історія дружини відомого каскадера

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18:20 Зустріч Рютте та Трампа у Білому домі — пряма трансляція

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17:50 Доповідь Єрмака про переговори зі США у Джидді — ефір Вечір.LIVE

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14:00 Зустріч міністрів закордонних справ G-7 — ефір Новини.LIVE

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13:11 Макрон та Стармер перейшли до рішучих дій — ефір День.LIVE

Text

18:30 Пресконференція міністрів країн G7 в Канаді — прямий ефір

Text

17:50 Вступ України до НАТО більше не розглядається — ефір Вечір.LIVE

Text

13:08 Чи скасують в Україні воєнний стан — ефір День.LIVE

Text

08:45 Рустем Умєров прибув до Іспанії на переговори — прямий ефір

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08:01 Екстрене звернення Зеленського щодо перемир'я — ефір Ранок.LIVE

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21:13 Життя після втрати коханого — історія дружини відомого каскадера

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18:20 Зустріч Рютте та Трампа у Білому домі — пряма трансляція

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17:50 Доповідь Єрмака про переговори зі США у Джидді — ефір Вечір.LIVE

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14:00 Зустріч міністрів закордонних справ G-7 — ефір Новини.LIVE

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13:11 Макрон та Стармер перейшли до рішучих дій — ефір День.LIVE

У Шарлевуа в Канаді у п'ятницю, 14 березня, відбувається пресконференція міністрів закордонних справ країн "Великої Сімки". Вони обговорюватимуть, зокрема, підтримку України та припинення вогню.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Зустріч очільників МЗС країн G7

Зустріч у Канаді відбувається на тлі переговорів про забезпечення припинення вогню у війні Росії проти України. Цьому передували переговори американської та української делегацій у Джидді 11 березня, під час яких сторони ухвалили пропозицію США про 30-денне перемир'я.

Відомо, що у пресконференції G7 візьмуть участь міністри Великої Британії, Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії та США.

Крім того, лідери обговорюватимуть ситуацію на Близькому Сході та стабільність в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Раніше РБК-Україна з посиланням на власні джерела писало, що під час зустрічі з делегацією США українська сторона окреслила свої "червоні лінії".

Згодом стало відомо, що спецпосланник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф повернувся до США після переговорів у Москві щодо війни в Україні

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18:27 На Сумщині ворожа ДРГ намагалася прорватися — її зупинили

18:18 Коли в Україні переводять годинники на літній час — відома дата

18:17 Покупка майже на 100 тис. грн — на що водії витрачають такі кошти

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:14 Зеленський провів розмову з держсекретарем Св. Престолу — деталі

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