Пресс-конференция министров стран G7 в Канаде — прямой эфир

В Шарлевуа в Канаде в пятницу, 14 марта, проходит пресс-конференция министров иностранных дел стран "Большой Семерки". Они будут обсуждать, в частности, поддержку Украины и прекращение огня.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Встреча руководителей МИД стран G7

Встреча в Канаде происходит на фоне переговоров об обеспечении прекращения огня в войне России против Украины. Этому предшествовали переговоры американской и украинской делегаций в Джидде 11 марта, во время которых стороны приняли предложение США о 30-дневном перемирии.

Известно, что в пресс-конференции G7 примут участие министры Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии и США.

Кроме того, лидеры будут обсуждать ситуацию на Ближнем Востоке и стабильность в Индо-Тихоокеанском регионе.

Ранее РБК-Украина со ссылкой на собственные источники писало, что во время встречи с делегацией США украинская сторона очертила свои "красные линии".

Позже стало известно, что спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф вернулся в США после переговоров в Москве относительно войны в Украине.