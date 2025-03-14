Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Пресс-конференция министров стран G7 в Канаде — прямой эфир arrow
Пресс-конференция министров стран G7 в Канаде — прямой эфир

Пресс-конференция министров стран G7 в Канаде — прямой эфир

14 марта 2025 г. 18:30

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

18:30 Пресс-конференция министров стран G7 в Канаде — прямой эфир

Text

17:50 Вступление Украины в НАТО не рассматривается — эфир Вечір.LIVE

Text

13:08 Отменят ли в Украине военное положение — эфир День.LIVE

Text

08:45 Рустем Умеров прибыл в Испанию на переговоры — прямой эфир

Text

08:01 Экстренное обращение Зеленского о перемирии — эфир Ранок.LIVE

13 марта 2025
Text

21:13 Жизнь после потери любимого — история жены известного каскадера

Text

18:20 Встреча Рютте и Трампа в Белом доме —прямая трансляция

Text

17:50 Доклад Ермака о переговорах с США в Джидде — эфир Вечір.LIVE

Text

14:00 Встреча министров иностранных дел G-7 — эфир Новини.LIVE

Text

13:11 Макрон и Стармер перешли к решительным действиям — эфир День.LIVE

Text

18:30 Пресс-конференция министров стран G7 в Канаде — прямой эфир

Text

17:50 Вступление Украины в НАТО не рассматривается — эфир Вечір.LIVE

Text

13:08 Отменят ли в Украине военное положение — эфир День.LIVE

Text

08:45 Рустем Умеров прибыл в Испанию на переговоры — прямой эфир

Text

08:01 Экстренное обращение Зеленского о перемирии — эфир Ранок.LIVE

13 марта 2025
Text

21:13 Жизнь после потери любимого — история жены известного каскадера

Text

18:20 Встреча Рютте и Трампа в Белом доме —прямая трансляция

Text

17:50 Доклад Ермака о переговорах с США в Джидде — эфир Вечір.LIVE

Text

14:00 Встреча министров иностранных дел G-7 — эфир Новини.LIVE

Text

13:11 Макрон и Стармер перешли к решительным действиям — эфир День.LIVE

В Шарлевуа в Канаде в пятницу, 14 марта, проходит пресс-конференция министров иностранных дел стран "Большой Семерки". Они будут обсуждать, в частности, поддержку Украины и прекращение огня.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Встреча руководителей МИД стран G7

Встреча в Канаде происходит на фоне переговоров об обеспечении прекращения огня в войне России против Украины. Этому предшествовали переговоры американской и украинской делегаций в Джидде 11 марта, во время которых стороны приняли предложение США о 30-дневном перемирии.

Известно, что в пресс-конференции G7 примут участие министры Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии и США.

Кроме того, лидеры будут обсуждать ситуацию на Ближнем Востоке и стабильность в Индо-Тихоокеанском регионе.

Ранее РБК-Украина со ссылкой на собственные источники писало, что во время встречи с делегацией США украинская сторона очертила свои "красные линии".

Позже стало известно, что спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф вернулся в США после переговоров в Москве относительно войны в Украине.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

19:12 Марк Карни принял присягу в качестве премьера Канады

19:11 Это уже второе покушение на одесского активиста Ганула — СБУ

19:08 G7 введет санкции против РФ, если она не согласится на перемирие

18:48 Зеленский ответил, что является самым сложным в вопросе перемирия

18:38 Что на самом деле сказал Рютте о НАТО и Украине — объяснение

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:35 В Одессе водитель маршрутки вышел на рейс под кайфом

18:34 Путин сам войну не завершит — Зеленский обратился к США

Text

18:30 Пресс-конференция министров стран G7 в Канаде — прямой эфир

18:27 На Сумщине вражеская ДРГ пыталась прорваться — ее остановили

18:18 Когда в Украине переводят часы на летнее время — известна дата

19:12 Марк Карни принял присягу в качестве премьера Канады

19:11 Это уже второе покушение на одесского активиста Ганула — СБУ

19:08 G7 введет санкции против РФ, если она не согласится на перемирие

18:48 Зеленский ответил, что является самым сложным в вопросе перемирия

18:38 Что на самом деле сказал Рютте о НАТО и Украине — объяснение

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:35 В Одессе водитель маршрутки вышел на рейс под кайфом

18:34 Путин сам войну не завершит — Зеленский обратился к США

18:27 На Сумщине вражеская ДРГ пыталась прорваться — ее остановили

18:18 Когда в Украине переводят часы на летнее время — известна дата

18:17 Покупка почти на 100 тыс. грн — на что водители дают такие деньги

06:40 В Украине новые тарифы на медь — где лучше сдавать лом в марте

13 марта 2025

19:49 Черешня за тысячу гривен, какие еще цены на одесском Новом базаре

18:57 "Путину выгодно перемирие" — согласится ли РФ остановить войну

06:40 Новые цены на черный металл — где дают больше за лом

06:32 Надежность продуктового фронта — проблемы аграриев Одесчины

05:45 Военный РФ рассказал о зарплатах за контракт

12 марта 2025

18:15 Буковель весной — какие цены на самом популярном курорте Украины

13:50 Самые заветные мечты бойцов "Айдара" — о чем думают военные

12:00 В Украине изменился курс доллара — в каких банках выгоднее обмен

11:30 Разница удивит — сколько стоит жизнь в городах Украины и ЕС

Text

18:30 Пресс-конференция министров стран G7 в Канаде — прямой эфир

Text

17:50 Вступление Украины в НАТО не рассматривается — эфир Вечір.LIVE

Text

13:08 Отменят ли в Украине военное положение — эфир День.LIVE

Text

08:45 Рустем Умеров прибыл в Испанию на переговоры — прямой эфир

Text

08:01 Экстренное обращение Зеленского о перемирии — эфир Ранок.LIVE

13 марта 2025
Text

21:13 Жизнь после потери любимого — история жены известного каскадера

Text

18:20 Встреча Рютте и Трампа в Белом доме —прямая трансляция

Text

17:50 Доклад Ермака о переговорах с США в Джидде — эфир Вечір.LIVE

Text

14:00 Встреча министров иностранных дел G-7 — эфир Новини.LIVE

Text

13:11 Макрон и Стармер перешли к решительным действиям — эфир День.LIVE