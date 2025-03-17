Голова МЗС Британії виступає у парламенті щодо України — онлайн

Голова МЗС Великої Британії Девід Леммі виступає в парламенті, підбиваючи підсумки переговорів G7, що пройшли в Канаді. Зустріч стосувалася війни в Україні.
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Про що говоритиме Леммі
Ключовою темою виступу у парламенті Британії є підтримка України та міжнародні зусилля для зміцнення безпеки в регіоні. Зокрема, Леммі розповість:
- які рішення ухвалили лідери G7;
- чого чекати Україні від Великої Британії та союзників;
- як світова спільнота реагує на нові виклики.
Раніше країни "Великої Сімки" попередили Росію про наслідки у разі відмови від пропозиції про припинення вогню в Україні.
Нагадаємо, 14 березня в Канаді відбулася розмова міністрів закордонних справ країн "Великої Сімки". Вони обговорили, зокрема, підтримку України та припинення вогню.