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Голова МЗС Британії виступає у парламенті щодо України — онлайн

Голова МЗС Британії виступає у парламенті щодо України — онлайн

17 березня 2025 р. 17:30

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17:50 Екстрене звернення Макрона щодо війни в Україні — ефір Вечір.LIVE

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17:30 Голова МЗС Британії виступає у парламенті щодо України — онлайн

Text

13:00 На що Україна не погодиться у переговорах з РФ — ефір День.LIVE

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07:14 Як зміна керівництва Генштабу вплине на війну — Ранок.LIVE

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13:46 Що буде під час перемир'я з РФ — Зеленський розкрив деталі

14 березня 2025
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18:30 Пресконференція міністрів країн G7 в Канаді — прямий ефір

Text

17:50 Вступ України до НАТО більше не розглядається — ефір Вечір.LIVE

Text

13:08 Чи скасують в Україні воєнний стан — ефір День.LIVE

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08:45 Рустем Умєров прибув до Іспанії на переговори — прямий ефір

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Голова МЗС Великої Британії Девід Леммі виступає в парламенті, підбиваючи підсумки переговорів G7, що пройшли в Канаді. Зустріч стосувалася війни в Україні.

Подивитися трансляцію можна за посиланням.

Про що говоритиме Леммі

Ключовою темою виступу у парламенті Британії є підтримка України та міжнародні зусилля для зміцнення безпеки в регіоні. Зокрема, Леммі розповість:

  • які рішення ухвалили лідери G7;
  • чого чекати Україні від Великої Британії та союзників;
  • як світова спільнота реагує на нові виклики.

Раніше країни "Великої Сімки" попередили Росію про наслідки у разі відмови від пропозиції про припинення вогню в Україні.  

Нагадаємо, 14 березня в Канаді відбулася розмова міністрів закордонних справ країн "Великої Сімки". Вони обговорили, зокрема, підтримку України та припинення вогню.

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18:08 Переведення годинників 2025 — коли це потрібно зробити

18:05 Канада та Франція посприяють надійним гарантіям безпеки Україні

17:50 Борги у 2025 році — за яку суму можуть накласти арешт на майно

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:41 У Києві пройде "Фестиваль кар’єри" — хто представить вакансії

17:40 У справі вбивства Ганула в Одесі багато символізму — аналітики

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18:30 Пресконференція міністрів країн G7 в Канаді — прямий ефір

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08:45 Рустем Умєров прибув до Іспанії на переговори — прямий ефір

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