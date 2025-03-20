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Фон дер Ляйен и Кошта проводят пресс-конференцию — прямой эфир

Фон дер Ляйен и Кошта проводят пресс-конференцию — прямой эфир

20 марта 2025 г. 23:59

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23:59 Фон дер Ляйен и Кошта проводят пресс-конференцию — прямой эфир

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21:45 Трамп выступает в Вашингтоне — прямой эфир

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17:50 Зеленский назвал, где РФ планирует наступление — эфир Вечір.LIVE

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16:27 Зеленский выступает в Норвегии с важным заявлением — трансляция

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13:00 Первые детали с саммита в Брюсселе по Украине — эфир День.LIVE

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10:30 Саммит Европейского совета в Брюсселе по Украине — прямой эфир

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10:00 Макрон выступает с заявлением об Украине — прямой эфир

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Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского совета Антониу Кошта проводят совместную пресс-конференцию. Она проходит после саммита лидеров ЕС.

Посмотреть прямой эфир можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Пресс-конференция Фон дер Ляйен и Кошты

На пресс-конференции ожидаются заявления о поддержке Украины и вопросы европейской обороны.

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский в онлайн формате выступил на саммите ЕС в Брюсселе 20 марта.

Также на саммите премьер Хорватии Андрей Пленкович прокомментировал вопрос прекращения огня в Украине. Он отметил, что после 11 лет событий Киеву крайне сложно доверять российскому диктатору Владимиру Путину.

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23:58 В США представили резолюцию по оккупированным территориям Украины

23:45 Украина в волевом матче вырвала победу у Бельгии в Лиге наций

Срочная новость

23:44 Взрывы в Киевской области — в чем причина

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23:41 В Сумах прогремел взрыв

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17:50 Зеленский назвал, где РФ планирует наступление — эфир Вечір.LIVE

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16:27 Зеленский выступает в Норвегии с важным заявлением — трансляция

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13:00 Первые детали с саммита в Брюсселе по Украине — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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10:30 Саммит Европейского совета в Брюсселе по Украине — прямой эфир

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10:00 Макрон выступает с заявлением об Украине — прямой эфир

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08:00 Результаты разговора Зеленского и Трампа — эфир Ранок.LIVE

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