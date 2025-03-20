Фон дер Ляйен и Кошта проводят пресс-конференцию — прямой эфир

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского совета Антониу Кошта проводят совместную пресс-конференцию. Она проходит после саммита лидеров ЕС.

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Пресс-конференция Фон дер Ляйен и Кошты

На пресс-конференции ожидаются заявления о поддержке Украины и вопросы европейской обороны.

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский в онлайн формате выступил на саммите ЕС в Брюсселе 20 марта.

Также на саммите премьер Хорватии Андрей Пленкович прокомментировал вопрос прекращения огня в Украине. Он отметил, что после 11 лет событий Киеву крайне сложно доверять российскому диктатору Владимиру Путину.