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Саміт Європейської ради у Брюсселі щодо України — прямий ефір

Саміт Європейської ради у Брюсселі щодо України — прямий ефір

20 березня 2025 р. 10:30

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10:30 Саміт Європейської ради у Брюсселі щодо України — прямий ефір

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10:00 Макрон виступає із заявою щодо України — прямий ефір

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08:00 Результати розмови Зеленського та Трампа — ефір Ранок.LIVE

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19:15 Орбан вийшов із терміновою заявою — прямий ефір

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19:00 Зміни в роботі транспорту під час тривог — ефір Київський час

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18:06 Великий обмін полоненими між Україною та РФ — прямий ефір

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17:50 Перші деталі розмови Трампа і Зеленського, — ефір Вечір.LIVE

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15:00 Зеленський виступає в Гельсінському університеті — прямий ефір

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13:12 Зеленський анонсував телефонну розмову з Трампом — ефір День.LIVE

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11:15 Зеленський проводить пресконференцію — прямий ефір

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10:30 Саміт Європейської ради у Брюсселі щодо України — прямий ефір

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10:00 Макрон виступає із заявою щодо України — прямий ефір

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08:00 Результати розмови Зеленського та Трампа — ефір Ранок.LIVE

19 березня 2025
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19:15 Орбан вийшов із терміновою заявою — прямий ефір

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19:00 Зміни в роботі транспорту під час тривог — ефір Київський час

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18:06 Великий обмін полоненими між Україною та РФ — прямий ефір

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17:50 Перші деталі розмови Трампа і Зеленського, — ефір Вечір.LIVE

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15:00 Зеленський виступає в Гельсінському університеті — прямий ефір

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13:12 Зеленський анонсував телефонну розмову з Трампом — ефір День.LIVE

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11:15 Зеленський проводить пресконференцію — прямий ефір

Лідери країн Європейського Союзу зберуться на саміт у Брюсселі у четвер, 20 березня, де головними темами стануть ситуація в Україні та питання зміцнення обороноздатності ЄС. Обговорення будуть зосереджені на ключових аспектах підтримки України, постачанні військової допомоги, фінансуванні оборонних проєктів та координації дій щодо посилення безпеки Європи.

Пряму трансляцію зустрічі лідерів країн ЄС дивіться на Новини.LIVE, яка розпочнеться о 10:30. 

Саміт лідерів країн Європейського союзу у Брюсселі 

Очікується, що під час саміту будуть розглянуті нові механізми допомоги Україні, зокрема розширення постачання озброєння, зміцнення економічної підтримки та посилення санкційного тиску на Росію.

Лідери також, ймовірно, обговорять стратегічний розвиток оборонної політики ЄС, зокрема створення спільних ініціатив для посилення європейських оборонних можливостей.

Нагадаємо, нещодавно у статті Politico журналісти заявили, що країни Північної Європи тиснуть на Європейський союз, щоб там у прискореному режимі інтегрували Україну. 

Вчора, 19 березня, Президент України Володимир Зеленський провів розмову із президентом Європейської ради.

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11:34 Зеленський прокоментував нічні обстріли України

11:32 В Одесі відключили опалення — хто буде без тепла

11:25 Можна відпочити — прогноз магнітних бур на сьогодні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:23 Мінімалка в Україні — скільки отримуватимуть українці з 1 квітня

11:17 Європа розглядає новий пакет допомоги Україні на 40 млрд євро

11:15 На Сумщині фіксують активність ДРГ — ворог намагається прорватися

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