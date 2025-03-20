Саміт Європейської ради у Брюсселі щодо України — прямий ефір

Лідери країн Європейського Союзу зберуться на саміт у Брюсселі у четвер, 20 березня, де головними темами стануть ситуація в Україні та питання зміцнення обороноздатності ЄС. Обговорення будуть зосереджені на ключових аспектах підтримки України, постачанні військової допомоги, фінансуванні оборонних проєктів та координації дій щодо посилення безпеки Європи.

Пряму трансляцію зустрічі лідерів країн ЄС дивіться на Новини.LIVE, яка розпочнеться о 10:30.

Саміт лідерів країн Європейського союзу у Брюсселі

Очікується, що під час саміту будуть розглянуті нові механізми допомоги Україні, зокрема розширення постачання озброєння, зміцнення економічної підтримки та посилення санкційного тиску на Росію.

Лідери також, ймовірно, обговорять стратегічний розвиток оборонної політики ЄС, зокрема створення спільних ініціатив для посилення європейських оборонних можливостей.

Нагадаємо, нещодавно у статті Politico журналісти заявили, що країни Північної Європи тиснуть на Європейський союз, щоб там у прискореному режимі інтегрували Україну.

Вчора, 19 березня, Президент України Володимир Зеленський провів розмову із президентом Європейської ради.