Саммит Европейского совета в Брюсселе по Украине — прямой эфир

Лидеры стран Европейского Союза соберутся на саммит в Брюсселе в четверг, 20 марта, где главными темами станут ситуация в Украине и вопросы укрепления обороноспособности ЕС. Обсуждения будут сосредоточены на ключевых аспектах поддержки Украины, поставке военной помощи, финансировании оборонных проектов и координации действий по усилению безопасности Европы.

Прямую трансляцию встречи лидеров стран ЕС смотрите на Новини.LIVE, которая начнется в 10:30.

Саммит лидеров стран Европейского союза в Брюсселе

Ожидается, что во время саммита будут рассмотрены новые механизмы помощи Украине, в частности расширение поставок вооружения, укрепление экономической поддержки и усиление санкционного давления на Россию.

Лидеры также, вероятно, обсудят стратегическое развитие оборонной политики ЕС, в частности создание совместных инициатив для усиления европейских оборонных возможностей.

Напомним, недавно в статье Politico журналисты заявили, что страны Северной Европы давят на Европейский союз, чтобы там в ускоренном режиме интегрировали Украину.

Вчера, 19 марта, Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом Европейского совета.