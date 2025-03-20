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Саммит Европейского совета в Брюсселе по Украине — прямой эфир

Саммит Европейского совета в Брюсселе по Украине — прямой эфир

20 марта 2025 г. 10:30

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10:30 Саммит Европейского совета в Брюсселе по Украине — прямой эфир

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13:12 Зеленский анонсировал разговор с Трампом — эфир День.LIVE

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11:15 Зеленский проводит пресс-конференцию — прямой эфир

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11:15 Зеленский проводит пресс-конференцию — прямой эфир

Лидеры стран Европейского Союза соберутся на саммит в Брюсселе в четверг, 20 марта, где главными темами станут ситуация в Украине и вопросы укрепления обороноспособности ЕС. Обсуждения будут сосредоточены на ключевых аспектах поддержки Украины, поставке военной помощи, финансировании оборонных проектов и координации действий по усилению безопасности Европы.

Прямую трансляцию встречи лидеров стран ЕС смотрите на Новини.LIVE, которая начнется в 10:30.

Саммит лидеров стран Европейского союза в Брюсселе

Ожидается, что во время саммита будут рассмотрены новые механизмы помощи Украине, в частности расширение поставок вооружения, укрепление экономической поддержки и усиление санкционного давления на Россию.

Лидеры также, вероятно, обсудят стратегическое развитие оборонной политики ЕС, в частности создание совместных инициатив для усиления европейских оборонных возможностей.

Напомним, недавно в статье Politico журналисты заявили, что страны Северной Европы давят на Европейский союз, чтобы там в ускоренном режиме интегрировали Украину.

Вчера, 19 марта, Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом Европейского совета.

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