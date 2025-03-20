Фон дер Ляєн та Кошта проводять пресконференцію — прямий ефір

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент Європейської ради Антоніу Кошта проводять спільну пресконференцію. Вона відбувається після саміту лідерів ЄС.

Подивитися прямий ефір можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Пресконференція Фон дер Ляєн та Кошти

На пресконференції очікуються заяви про підтримку України та питання європейської оборони.

Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський в онлайн форматі виступив на саміті ЄС у Брюсселі 20 березня.

Також на саміті прем'єр Хорватії Андрей Пленкович прокоментував питання припинення вогню в Україні. Він наголосив, що після 11 років подій Києву вкрай складно довіряти російському диктатору Володимиру Путіну.