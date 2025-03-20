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Фон дер Ляєн та Кошта проводять пресконференцію — прямий ефір

Фон дер Ляєн та Кошта проводять пресконференцію — прямий ефір

20 березня 2025 р. 23:59

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23:59 Фон дер Ляєн та Кошта проводять пресконференцію — прямий ефір

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19:00 Зміни в роботі транспорту під час тривог — ефір Київський час

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23:59 Фон дер Ляєн та Кошта проводять пресконференцію — прямий ефір

Text

21:45 Трамп виступає у Вашингтоні — прямий ефір

Text

17:50 Зеленський назвав, де РФ планує наступ — ефір Вечір.LIVE

Text

16:27 Зеленський виступає у Норвегії із важливою заявою — трансляція

Text

13:00 Перші деталі з саміту в Брюсселі щодо України — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

10:30 Саміт Європейської ради у Брюсселі щодо України — прямий ефір

Text

10:00 Макрон виступає із заявою щодо України — прямий ефір

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08:00 Результати розмови Зеленського та Трампа — ефір Ранок.LIVE

19 березня 2025
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19:15 Орбан вийшов із терміновою заявою — прямий ефір

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19:00 Зміни в роботі транспорту під час тривог — ефір Київський час

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент Європейської ради Антоніу Кошта проводять спільну пресконференцію. Вона відбувається після саміту лідерів ЄС. 

Подивитися прямий ефір можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Пресконференція Фон дер Ляєн та Кошти

На пресконференції очікуються заяви про підтримку України та питання європейської оборони.

Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський в онлайн форматі виступив на саміті ЄС у Брюсселі 20 березня. 

Також на саміті прем'єр Хорватії Андрей Пленкович прокоментував питання припинення вогню в Україні. Він наголосив, що після 11 років подій Києву вкрай складно довіряти російському диктатору Володимиру Путіну.

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Всі Новини Статті Відео
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23:59 Фон дер Ляєн та Кошта проводять пресконференцію — прямий ефір

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23:58 У США представили резолюцію щодо окупованих територій України

23:45 Україна у вольовому матчі вирвала перемогу у Бельгії в Лізі націй

Термінова новина

23:44 Вибухи у Київській області — в чому причина

Термінова новина

23:41 У Сумах пролунав вибух

23:41 Україна Бельгія — онлайн-трансляція матчу Ліги Націй

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Термінова новина

23:34 Атака РФ по Одесі — постраждали люди та цивільна інфраструктура

Термінова новина

23:22 У Києві оголосили повітряну тривогу

23:14 Одеса у вогні після атаки дронів — місто частково без світла

23:05 Країни ЄС не відмовилися від конфіскації активів РФ — пояснення

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23:59 Фон дер Ляєн та Кошта проводять пресконференцію — прямий ефір

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21:45 Трамп виступає у Вашингтоні — прямий ефір

Text

17:50 Зеленський назвав, де РФ планує наступ — ефір Вечір.LIVE

Text

16:27 Зеленський виступає у Норвегії із важливою заявою — трансляція

Text

13:00 Перші деталі з саміту в Брюсселі щодо України — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

10:30 Саміт Європейської ради у Брюсселі щодо України — прямий ефір

Text

10:00 Макрон виступає із заявою щодо України — прямий ефір

Text

08:00 Результати розмови Зеленського та Трампа — ефір Ранок.LIVE

19 березня 2025
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19:15 Орбан вийшов із терміновою заявою — прямий ефір

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19:00 Зміни в роботі транспорту під час тривог — ефір Київський час