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Эксперт заявил о критической нехватке специалистов-коммунальщиков

Эксперт заявил о критической нехватке специалистов-коммунальщиков

25 октября 2024 г. 19:46

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Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что в Украине сложилась критическая ситуация с дефицитом специалистов в коммунальной сфере. Он отметил, что нехватка работников достигла 60%.

Об этом он рассказал в эфире День.Live.

Нехватка специалистов коммунальной сферы

По его словам, если забрать бронирование для энергетиков, восстановление инфраструктуры после обстрелов может вообще прекратиться.

Попенко добавил, что низкие зарплаты, нехватка инвестиций в обучение новых кадров и приоритет премий для руководства лишь усугубляют проблему.

"И энергетики так же гибнут. Как и наши воины на фронте. И не один-два, это нередкие случаи. За год погибло несколько сотен человек. А заполнит людей не кем. Потому что государство последние 10 лет вообще этому вопросу не уделяло внимания. Имеется в виду обучение молодежи", — заявил эксперт.

Ранее мы писали, что украинцев в скором времени будет ожидать повышения тарифа на электроэнергию. Произойти это может уже в конце отопительного сезона (в мае следующего года), но сейчас идут обсуждения, чтобы повысить тарифы еще раньше.

Напомним, мы писали, как в Украине получить субсидию на отопление. С 1 октября 2024 г. в Украине введены дополнительные условия для компенсации расходов на твердое топливо в отопительном сезоне 2024-2025 годов.

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