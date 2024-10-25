Експерт заявив про критичний брак фахівців-комунальників

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко заявив, що в Україні склалася критична ситуація з дефіцитом фахівців у комунальній сфері. Він зазначив, що брак працівників сягнув 60%.

Про це він розповів в ефірі День.LIVE.

Брак фахівців комунальної сфери

За його словами, що якщо забрати бронювання для енергетиків, відновлення інфраструктури після обстрілів може взагалі припинитися.

Попенко додав, що низькі зарплати, нестача інвестицій у навчання нових кадрів і пріоритет премій для керівництва лише поглиблюють проблему.

"І енергетики так само гинуть. Як і наші воїни на фронті. І не один-два, це непоодинокі випадки. За рік загинуло декілька сотень людей. А заповнить людей немає ким. Тому що держава останні 10 років взагалі цьому питанні не приділяла уваги. Мається на увазі навчанню молоді", — заявив експерт.

Раніше ми писали, що українців невдовзі очікуватиме підвищення тарифу на електроенергію. Статись це може вже наприкінці опалювального сезону (в травні наступного року), але зараз йдуть обговорення, щоб підвищити тарифи ще раніше.

Нагадаємо, ми писали, як в Україні отримати субсидію на опалення. З 1 жовтня 2024 року в Україні запроваджено додаткові умови для компенсації витрат на тверде паливо в опалювальному сезоні 2024-2025 років.