Эксперт ответила, зачем КНДР отправила своих военных на фронт

Северная Корея направила своих военных на фронт не только для поддержки России, но и для получения боевого опыта. В то же время Россия использует Пхеньян как триггер для Запада.
Об этом в эфире Вечір.LIVE заявила главный консультант Национального института стратегических исследований Алина Гриценко.
Зачем КНДР отправлять военных на фронт
"Для них важно получить определенный боевой опыт, посмотреть, как война развивается в реальных боевых условиях. И плюс Россия используется как триггер для Запада, в том числе и для Южной Кореи, для Японии, для Соединенных Штатов Америки", — заявила эксперт.
Гриценко подчеркнула, что КНДР и Китай имеют хоть и стабильные, но прохладные отношения.
"Китай на сегодняшний день пока не вмешивается в это сотрудничество, потому что на самом деле отношения между Китаем и Северной Кореей достаточно прохладные, стабильные и прохладные. Они не настолько дружеские, как об этом принято говорить. В Северной Корее относятся с высокой степенью недоверия к Китаю, но действительно за счет Китая продолжают выживать", — объяснила Главный консультант Национального института стратегических исследований.
Эксперт добавила, что Китай рассматривает КНДР как буферную зону между китайской и южно-корейской границей, так как на территории Южной Кореи расположен мощный американский военный контингент.
Ранее мы сообщали, что Россия начала привлекать к вторжению против Украины военных из Северной Кореи. Уже зафиксированы случаи бегства граждан КНДР с позиций.
Напомним, глава России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о стратегическом партнерстве с Северной Кореей.