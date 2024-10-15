Эксперт ответила, зачем КНДР отправила своих военных на фронт

Северная Корея направила своих военных на фронт не только для поддержки России, но и для получения боевого опыта. В то же время Россия использует Пхеньян как триггер для Запада.

Об этом в эфире Вечір.LIVE заявила главный консультант Национального института стратегических исследований Алина Гриценко.

Зачем КНДР отправлять военных на фронт

"Для них важно получить определенный боевой опыт, посмотреть, как война развивается в реальных боевых условиях. И плюс Россия используется как триггер для Запада, в том числе и для Южной Кореи, для Японии, для Соединенных Штатов Америки", — заявила эксперт.

Гриценко подчеркнула, что КНДР и Китай имеют хоть и стабильные, но прохладные отношения.

"Китай на сегодняшний день пока не вмешивается в это сотрудничество, потому что на самом деле отношения между Китаем и Северной Кореей достаточно прохладные, стабильные и прохладные. Они не настолько дружеские, как об этом принято говорить. В Северной Корее относятся с высокой степенью недоверия к Китаю, но действительно за счет Китая продолжают выживать", — объяснила Главный консультант Национального института стратегических исследований.

Эксперт добавила, что Китай рассматривает КНДР как буферную зону между китайской и южно-корейской границей, так как на территории Южной Кореи расположен мощный американский военный контингент.

Ранее мы сообщали, что Россия начала привлекать к вторжению против Украины военных из Северной Кореи. Уже зафиксированы случаи бегства граждан КНДР с позиций.

Напомним, глава России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о стратегическом партнерстве с Северной Кореей.