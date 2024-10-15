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Експерт відповіла, навіщо КНДР відправила своїх військових на фронт

Експерт відповіла, навіщо КНДР відправила своїх військових на фронт

15 жовтня 2024 р. 23:13

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21:40 Експерт пояснила, чи варто очікувати війну між КНДР та Південною Кореєю

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20:05 Нардеп пояснив, як зросте ціна на електроенергію для громадян та підприємств

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19:25 Нардеп Мороз відповів, скільки відсотків теплової генерації має Україна

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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Північна Корея направила своїх військових на фронт не лише для підтримки Росії, але й для отримання бойового досвіду. Водночас Росія використовує Пхеньян, як тригер для Заходу.

Про це в ефірі Вечір.LIVE заявила головна консультантка Національного інституту стратегічних досліджень Аліна Гриценко.

Навіщо КНДР відправляти військових на фронт

"Для них важливо отримати певний бойовий досвід, подивитися, як війна розвивається в реальних бойових умовах. І плюс Росія використовується як тригер для Заходу, в тому числі і для Південної Кореї, для Японії, для Сполучених Штатів Америки", — заявила експертка.

Гриценко підкреслила, що КНДР та Китай мають хоч і стабільні, але прохолодні відносини.

"Китай на сьогоднішній день поки не втручається у цю співпрацю, тому що насправді відносини між Китаєм та Північною Кореєю досить прохолодні, стабільні і прохолодні. Вони не настільки дружні, як про це прийнято говорити. В Північній Кореї ставляться з високим ступенем недовіри до Китаю, але дійсно за рахунок Китаю продовжують виживати", — пояснила Головна консультантка Національного інституту стратегічних досліджень.

Експерт додала, що Китай розглядає КНДР, як буферну зону між китайським та південно-корейським кордоном, тому що на території Південної Кореї розташований потужний американський військовий контингент.

Раніше ми повідомляли, що Росія почала залучати до вторгнення проти України військових з Північної Кореї. Вже зафіксовано випадки втечі громадян КНДР з позицій.

 Нагадаємо, очільник Росії Володимир Путін вніс до Держдуми законопроєкт про стратегічне партнерство з Північною Кореєю.

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22:39 Потужні вибухи у Харкові — в ОВА повідомили, що є влучання

22:38 В Україні діятимуть нові правила ПДР — водіїв попередили про важливі зміни

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

22:33 З сокирами напали на працівників ТЦК — як суд покарав чоловіків

22:30 В Одесі винесли вирок ухилянту-рекордсмену — подробиці

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23:13 Експерт відповіла, навіщо КНДР відправила своїх військових на фронт

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21:40 Експерт пояснила, чи варто очікувати війну між КНДР та Південною Кореєю

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