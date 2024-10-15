Експерт відповіла, навіщо КНДР відправила своїх військових на фронт

Північна Корея направила своїх військових на фронт не лише для підтримки Росії, але й для отримання бойового досвіду. Водночас Росія використовує Пхеньян, як тригер для Заходу.

Про це в ефірі Вечір.LIVE заявила головна консультантка Національного інституту стратегічних досліджень Аліна Гриценко.

Навіщо КНДР відправляти військових на фронт

"Для них важливо отримати певний бойовий досвід, подивитися, як війна розвивається в реальних бойових умовах. І плюс Росія використовується як тригер для Заходу, в тому числі і для Південної Кореї, для Японії, для Сполучених Штатів Америки", — заявила експертка.

Гриценко підкреслила, що КНДР та Китай мають хоч і стабільні, але прохолодні відносини.

"Китай на сьогоднішній день поки не втручається у цю співпрацю, тому що насправді відносини між Китаєм та Північною Кореєю досить прохолодні, стабільні і прохолодні. Вони не настільки дружні, як про це прийнято говорити. В Північній Кореї ставляться з високим ступенем недовіри до Китаю, але дійсно за рахунок Китаю продовжують виживати", — пояснила Головна консультантка Національного інституту стратегічних досліджень.

Експерт додала, що Китай розглядає КНДР, як буферну зону між китайським та південно-корейським кордоном, тому що на території Південної Кореї розташований потужний американський військовий контингент.

Раніше ми повідомляли, що Росія почала залучати до вторгнення проти України військових з Північної Кореї. Вже зафіксовано випадки втечі громадян КНДР з позицій.

Нагадаємо, очільник Росії Володимир Путін вніс до Держдуми законопроєкт про стратегічне партнерство з Північною Кореєю.