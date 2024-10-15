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Експерт пояснила, чи варто очікувати війну між КНДР та Південною Кореєю

Експерт пояснила, чи варто очікувати війну між КНДР та Південною Кореєю

15 жовтня 2024 р. 21:40

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21:40 Експерт пояснила, чи варто очікувати війну між КНДР та Південною Кореєю

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20:05 Нардеп пояснив, як зросте ціна на електроенергію для громадян та підприємств

Text

20:01 Готовність до зими та новий рекрутинговий застосунок у Дії— головні новини

Text

19:25 Нардеп Мороз відповів, скільки відсотків теплової генерації має Україна

Text

18:10 Представник ОП пояснив, які вимоги до мобілізації в Україні висувають США

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

17:50 Можливий дзвінок Байдена у Кремль та війська КНДР в Україні — ефір Вечір.LIVE

Text

16:39 Нардепка Іонова назвала вимоги іноземних партнерів до України

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16:20 У Третій штурмовій заявили про провал процесу мобілізації

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15:57 Заступник командира 3-ї ОШБр Кудряшов пояснив, що змотивувало бійців після операції на Курщині

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15:06 У Нацполіції назвали кількість випадків підпалу авто ЗСУ від початку повномасштабної війни

Головна консультантка Національного інституту стратегічних досліджень Аліна Гриценко переконана, що новий повномасштабний конфлікт на Корейському півострові малоймовірний. Це пов'язано з тим, що КНДР надто сильно поступається Південній Кореї у військових спроможностях.

Про це експерт заявила в ефірі Вечір.LIVE у вівторок, 15 жовтня.

Війни між Північною та Південною Кореями не буде

Гриценко зазначила, що така війна не вигідна жодній зі сторін. Передусім КНДР, яка значно поступається Південній Кореї у військових можливостях.

У свою чергу, серйозне занепокоєння викликають дані про підготовку Північної Кореї до чергового ядерного випробування.

Раніше ми повідомляли, що Росія почала залучати до вторгнення проти України військових з Північної Кореї. Вже зафіксовано випадки втечі громадян КНДР з позицій.

 Нагадаємо, очільник Росії Володимир Путін вніс до Держдуми законопроєкт про стратегічне партнерство з Північною Кореєю.

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21:37 В Київській області пролунали вибухи

21:27 Україна не використовує винищувачі F-16 у наступальних операціях — ЗМІ

21:24 У Харкові пролунали вибухи

21:20 Уточнення даних з-за кордону — як довго триває цей процес

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

21:13 У Львові пенсіонер поширював комуністичну символіку — як його покарав суд

20:58 Колишнього українського шахіста спіймали на шахрайстві

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19:25 Нардеп Мороз відповів, скільки відсотків теплової генерації має Україна

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18:10 Представник ОП пояснив, які вимоги до мобілізації в Україні висувають США

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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