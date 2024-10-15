Експерт пояснила, чи варто очікувати війну між КНДР та Південною Кореєю

Головна консультантка Національного інституту стратегічних досліджень Аліна Гриценко переконана, що новий повномасштабний конфлікт на Корейському півострові малоймовірний. Це пов'язано з тим, що КНДР надто сильно поступається Південній Кореї у військових спроможностях.

Про це експерт заявила в ефірі Вечір.LIVE у вівторок, 15 жовтня.

Війни між Північною та Південною Кореями не буде

Гриценко зазначила, що така війна не вигідна жодній зі сторін. Передусім КНДР, яка значно поступається Південній Кореї у військових можливостях.

У свою чергу, серйозне занепокоєння викликають дані про підготовку Північної Кореї до чергового ядерного випробування.

Раніше ми повідомляли, що Росія почала залучати до вторгнення проти України військових з Північної Кореї. Вже зафіксовано випадки втечі громадян КНДР з позицій.

Нагадаємо, очільник Росії Володимир Путін вніс до Держдуми законопроєкт про стратегічне партнерство з Північною Кореєю.