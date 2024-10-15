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Эксперт объяснила, следует ли ожидать войну между КНДР и Южной Кореей

Эксперт объяснила, следует ли ожидать войну между КНДР и Южной Кореей

15 октября 2024 г. 21:40

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21:40 Эксперт объяснила, следует ли ожидать войну между КНДР и Южной Кореей

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21:40 Эксперт объяснила, следует ли ожидать войну между КНДР и Южной Кореей

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20:05 Нардеп объяснил, как вырастет цена на электроэнергию для граждан и предприятий

Text

20:01 Готовность к зиме и новое рекрутинговое приложение в Действии — главные новости

Text

19:25 Нардеп Мороз ответил, сколько процентов тепловой генерации есть в Украины

Text

18:10 Представитель ОП объяснил, какие требования к мобилизации в Украине предъявляют США

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

17:50 Возможный звонок Байдена в Кремль и войска КНДР в Украине — эфир Вечір.LIVE

Text

16:39 Нардеп Ионова назвала требования иностранных партнеров к Украине

Text

16:20 В Третьей штурмовой заявили о провале процесса мобилизации

Text

15:57 Заместитель командира 3-й ОШБр Кудряшов объяснил, что мотивировало бойцов после операции на Курщине

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15:06 В Нацполиции назвали количество случаев поджога авто ВСУ с начала полномасштабной войны

Главная консультант Национального института стратегических исследований Алина Гриценко убеждена, что новый полномасштабный конфликт на Корейском полуострове маловероятен. Это связано с тем, что КНДР слишком сильно уступает Южной Корее в военных возможностях.

Об этом эксперт заявила в эфире Вечір.LIVE во вторник, 15 октября.

Войны между Северной и Южной Кореями не будет

Гриценко отметила, что такая война не выгодна ни одной из сторон. Прежде всего, КНДР, которая значительно уступает Южной Корее в военных возможностях.

В свою очередь, серьезную обеспокоенность вызывают данные о подготовке Северной Кореи к очередному ядерному испытанию.

Ранее мы сообщали, что Россия начала привлекать к вторжению против Украины военных из Северной Кореи. Уже зафиксированы случаи бегства граждан КНДР с позиций.

Напомним, глава России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о стратегическом партнерстве с Северной Кореей.

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22:38 В Украине будут действовать новые правила ПДД — водителей предупредили о важных изменениях

22:33 С топорами напали на работников ТЦК — как суд наказал мужчин

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

22:30 В Одесі винесли вирок ухилянту-рекордсмену — подробиці

22:18 В МВД обнародовали шокирующие кадры изуродованного Торецка

22:01 Военный уехал в отпуск и не вернулся — какое наказание грозит

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21:40 Эксперт объяснила, следует ли ожидать войну между КНДР и Южной Кореей

Text

20:05 Нардеп объяснил, как вырастет цена на электроэнергию для граждан и предприятий

Text

20:01 Готовность к зиме и новое рекрутинговое приложение в Действии — главные новости

Text

19:25 Нардеп Мороз ответил, сколько процентов тепловой генерации есть в Украины

Text

18:10 Представитель ОП объяснил, какие требования к мобилизации в Украине предъявляют США

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

17:50 Возможный звонок Байдена в Кремль и войска КНДР в Украине — эфир Вечір.LIVE

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16:39 Нардеп Ионова назвала требования иностранных партнеров к Украине

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16:20 В Третьей штурмовой заявили о провале процесса мобилизации

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15:57 Заместитель командира 3-й ОШБр Кудряшов объяснил, что мотивировало бойцов после операции на Курщине

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15:06 В Нацполиции назвали количество случаев поджога авто ВСУ с начала полномасштабной войны