Эксперт объяснила, следует ли ожидать войну между КНДР и Южной Кореей

Главная консультант Национального института стратегических исследований Алина Гриценко убеждена, что новый полномасштабный конфликт на Корейском полуострове маловероятен. Это связано с тем, что КНДР слишком сильно уступает Южной Корее в военных возможностях.

Об этом эксперт заявила в эфире Вечір.LIVE во вторник, 15 октября.

Войны между Северной и Южной Кореями не будет

Гриценко отметила, что такая война не выгодна ни одной из сторон. Прежде всего, КНДР, которая значительно уступает Южной Корее в военных возможностях.

В свою очередь, серьезную обеспокоенность вызывают данные о подготовке Северной Кореи к очередному ядерному испытанию.

Ранее мы сообщали, что Россия начала привлекать к вторжению против Украины военных из Северной Кореи. Уже зафиксированы случаи бегства граждан КНДР с позиций.

Напомним, глава России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о стратегическом партнерстве с Северной Кореей.