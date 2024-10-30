Эксперт спрогнозировал, как вырастет импорт электрики в ноябре

Народный депутат Алексей Кучеренко заявил, что с 1 ноября объемы импорта электроэнергии могут потенциально увеличиться до 2,1 ГВт. По его словам, энергетическая ситуация в Украине на 90% зависит от надежности системы противовоздушной обороны.

Об этом он рассказал в эфире День.LIVE.

Импорт электроэнергии

Кучеренко отметил, что энергетики уже выполнили свою часть работы и в случае отсутствия серьезных повреждений дефицита электроэнергии не прогнозируется.

"Мир не допустит ударов непосредственно по объектам атомной инфраструктуры. А атомная наша компания "Энергоатом" […] зимой будет 65-70% (потребностей, — ред.) закрывать. Остальные мы будем подбирать из импорта, тепловой генерации, гидро", – заявил нардеп.

Напомним, издание Financinal Times сообщало о том, что Украина и Россия ведут предварительные переговоры по прекращению ударов по энергетической инфраструктуре друг друга.

Ранее мы писали о том, что нардеп Сергей Нагорняк заявил, что около 50% защитных сооружений для энергетических объектов Украины уже завершены, продолжаются финальные работы.