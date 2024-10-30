Експерт спрогнозував, як зросте імпорт електрики в листопаді

Народний депутат Олексій Кучеренко заявив, що з 1 листопада обсяги імпорту електроенергії можуть потенційно збільшитися до 2,1 ГВт. За його словами, енергетична ситуація в Україні на 90% залежить від надійності системи протиповітряної оборони.

Про це він розповів в ефірі День.LIVE.

Імпорт електроенергії

Кучеренко зазначив, що енергетики вже виконали свою частину роботи, і в разі відсутності серйозних пошкоджень дефіциту електроенергії не прогнозується.

"Світ не допустить ударів безпосередньо по обʼєктах атомної інфраструктури. А атомна наша компанія "Енергоатом" […] взимку буде 65-70% (потреб, — ред.) закривати. Решту ми будемо добирати з імпорту, з теплової генерації, з гідро", — заявив нардеп.

Нагадаємо, видання Financinal Times повідомляло про те, що Україна та Росія ведуть попередні переговори щодо припинення ударів по енергетичній інфраструктурі одна одної.

Раніше ми писали про те, що нардеп Сергій Нагорняк заявив, що близько 50% захисних споруд для енергетичних об'єктів України вже завершені, тривають фінальні роботи.