Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Експерт спрогнозував, як зросте імпорт електрики в листопаді arrow
Експерт спрогнозував, як зросте імпорт електрики в листопаді

Експерт спрогнозував, як зросте імпорт електрики в листопаді

30 жовтня 2024 р. 17:38

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

17:50 Злив секретних даних та звернення Зеленського — ефір Вечір.LIVE

Text

17:38 Експерт спрогнозував, як зросте імпорт електрики в листопаді

Text

13:00Відключення світла взимку та дохід прокурорів — ефір День.LIVE

Text

12:59 Економіст назвав суму, яку зекономить скорочення держапарату

Text

12:48 Угода корупціонерів зі слідством може поглибити корупцію — деталі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:00 Росія атакувала Київ та зарплати у держорганах — ефір Ранок.LIVE

29 жовтня 2024
Text

22:22 Нардепка Скороход назвала кількість випадків СЗЧ в Україні

Text

20:52 Нардеп заявила, що Костін ні разу не погодив їй особистий прийом

Text

19:39 Німеччина продовжила термін перебування українських біженців

Text

19:26 Нардепка Скороход розкритикувала підвищення зарплат прокурорам

Text

17:50 Злив секретних даних та звернення Зеленського — ефір Вечір.LIVE

Text

17:38 Експерт спрогнозував, як зросте імпорт електрики в листопаді

Text

13:00 Відключення світла взимку та дохід прокурорів — ефір День.LIVE

Text

12:59 Економіст назвав суму, яку зекономить скорочення держапарату

Text

12:48 Угода корупціонерів зі слідством може поглибити корупцію — деталі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:00 Росія атакувала Київ та зарплати у держорганах — ефір Ранок.LIVE

29 жовтня 2024
Text

22:22 Нардепка Скороход назвала кількість випадків СЗЧ в Україні

Text

20:52 Нардеп заявила, що Костін ні разу не погодив їй особистий прийом

Text

19:39 Німеччина продовжила термін перебування українських біженців

Text

19:26 Нардепка Скороход розкритикувала підвищення зарплат прокурорам

Народний депутат Олексій Кучеренко заявив, що з 1 листопада обсяги імпорту електроенергії можуть потенційно збільшитися до 2,1 ГВт. За його словами, енергетична ситуація в Україні на 90% залежить від надійності системи протиповітряної оборони.

Про це він розповів в ефірі День.LIVE.

Імпорт електроенергії

Кучеренко зазначив, що енергетики вже виконали свою частину роботи, і в разі відсутності серйозних пошкоджень дефіциту електроенергії не прогнозується.

"Світ не допустить ударів безпосередньо по обʼєктах атомної інфраструктури. А атомна наша компанія "Енергоатом" […] взимку буде 65-70% (потреб, — ред.) закривати. Решту ми будемо добирати з імпорту, з теплової генерації, з гідро", — заявив нардеп.

Нагадаємо, видання Financinal Times повідомляло про те, що Україна та Росія ведуть попередні переговори щодо припинення ударів по енергетичній інфраструктурі одна одної. 

Раніше ми писали про те, що нардеп Сергій Нагорняк заявив, що близько 50% захисних споруд для енергетичних об'єктів України вже завершені, тривають фінальні роботи.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

18:02 Зеленський назвав основні цілі візиту на Закарпаття — відео

17:59 У Харкові різко зіпсується погода — який прогноз на завтра

Text

17:50 Злив секретних даних та звернення Зеленського — ефір Вечір.LIVE

17:39 Кітчева імперщина — активістів обурив одеський фунікулер

Text

17:38 Експерт спрогнозував, як зросте імпорт електрики в листопаді

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:36 В Укргідрометцентрі спрогнозували, де завтра пройдуть дощі

17:28 Перший контракт із ЗСУ — скільки платять військовим

17:03 У Харкові викрили вченого, який допомагав РФ модернізувати Шахеди

16:59 Порт на Одещині планує купити техніку у фірми з бізнесом у РФ

16:41 Зеленський зустрівся з представниками бізнесу в Ужгороді — відео

18:02 Зеленський назвав основні цілі візиту на Закарпаття — відео

17:59 У Харкові різко зіпсується погода — який прогноз на завтра

17:39 Кітчева імперщина — активістів обурив одеський фунікулер

17:36 В Укргідрометцентрі спрогнозували, де завтра пройдуть дощі

17:28 Перший контракт із ЗСУ — скільки платять військовим

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:03 У Харкові викрили вченого, який допомагав РФ модернізувати Шахеди

16:59 Порт на Одещині планує купити техніку у фірми з бізнесом у РФ

16:41 Зеленський зустрівся з представниками бізнесу в Ужгороді — відео

16:39 Субсидії для безробітних — чи можна отримати допомогу

16:33 ЗСУ отримали на озброєння новий кулемет — у чому його особливість

06:50 ТОП-10 шкіл Харкова у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

06:40 Які ціни на алюміній у жовтні — вартість 1 кг кольорових металів

29 жовтня 2024

06:55 ТОП-10 шкіл Львова у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

06:40 Ціни на кольорові метали наприкінці жовтня — скільки коштує мідь

06:30 В Україні впала вартість кукурудзи — ціни на зерно у жовтні

28 жовтня 2024

20:46 Тисяча Зеленського — на що витратять одесити

06:16 ТОП-10 шкіл Києва у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

25 жовтня 2024

17:44 Космічно дорогі овочі — що в Одесі думають про ціну на картоплю

14:45 Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

Новина з відео

06:27 Радять купувати генератори та паливо — до чого готуватися взимку

Text

17:50 Злив секретних даних та звернення Зеленського — ефір Вечір.LIVE

Text

17:38 Експерт спрогнозував, як зросте імпорт електрики в листопаді

Text

13:00 Відключення світла взимку та дохід прокурорів — ефір День.LIVE

Text

12:59 Економіст назвав суму, яку зекономить скорочення держапарату

Text

12:48 Угода корупціонерів зі слідством може поглибити корупцію — деталі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:00 Росія атакувала Київ та зарплати у держорганах — ефір Ранок.LIVE

29 жовтня 2024
Text

22:22 Нардепка Скороход назвала кількість випадків СЗЧ в Україні

Text

20:52 Нардеп заявила, що Костін ні разу не погодив їй особистий прийом

Text

19:39 Німеччина продовжила термін перебування українських біженців

Text

19:26 Нардепка Скороход розкритикувала підвищення зарплат прокурорам