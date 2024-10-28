Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Нардеп відповів, як просувається зведення захисту енергооб'єктів arrow
Нардеп відповів, як просувається зведення захисту енергооб'єктів

Нардеп відповів, як просувається зведення захисту енергооб'єктів

28 жовтня 2024 р. 18:21

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

18:48 Депутат пояснив, чому прокурори та судді беруть хабарі

Text

18:21 Нардеп відповів, як просувається зведення захисту енергооб'єктів

Text

17:50 Зеленський про Саміт миру та події в Грузії — ефір Вечір.LIVE

Text

17:00 Речник Запорізької ОВА розповів, як розбудовується лінія оборони

Text

16:45 Держпрограма на встановлення електростанції — деталі від нардепа

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

14:52 Нагорняк заявив про будівництво захисних споруд для АЕС

Text

13:25 Експерт пояснив, чому зростатимуть тарифи у 2025 році

Text

13:00 Продовження воєнного стану та допомога від США — ефір День.LIVE

Text

12:17 Жданов пояснив, який вплив на фронт матимуть війська КНДР

Text

11:32 Нацкешбек — нардеп спростував заяви про доступ до особистих даних

Text

18:48 Депутат пояснив, чому прокурори та судді беруть хабарі

Text

18:21 Нардеп відповів, як просувається зведення захисту енергооб'єктів

Text

17:50 Зеленський про Саміт миру та події в Грузії — ефір Вечір.LIVE

Text

17:00 Речник Запорізької ОВА розповів, як розбудовується лінія оборони

Text

16:45 Держпрограма на встановлення електростанції — деталі від нардепа

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

14:52 Нагорняк заявив про будівництво захисних споруд для АЕС

Text

13:25 Експерт пояснив, чому зростатимуть тарифи у 2025 році

Text

13:00 Продовження воєнного стану та допомога від США — ефір День.LIVE

Text

12:17 Жданов пояснив, який вплив на фронт матимуть війська КНДР

Text

11:32 Нацкешбек — нардеп спростував заяви про доступ до особистих даних

Народний депутат Сергій Нагорняк повідомив, що близько 50% захисних споруд для енергетичних об'єктів України вже завершені. Наразі тривають фінальні роботи, зокрема встановлення та підключення трансформаторів до мережі.

Про це він розповів в ефірі День.LIVE у понеділок, 28 жовтня.

Будівництво захисту для енергооб'єктів

За умов своєчасного фінансування "Укренерго" планує завершити всі роботи до кінця року. Проте, за словами Нагорняка, цього недостатньо для надійного захисту атомних, теплових і гідроелектростанцій України.

"Ми повинні насамперед розраховувати на ППО. І президент сьогодні, і наше МЗС робить усе можливе для того, аби в партнерів додатково отримати необхідне обладнання, щоб захистити наші атомні електростанції", — пояснив нардеп.

Раніше ми писали, що в понеділок, 28 жовтня, близько 6-ї ранку російський дрон-камікадзе "Шахед" пролетів критично близько до одного з енергоблоків Хмельницької атомної електростанції. 

Нагадаємо прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що перед Міненерго стоять чіткі завдання щодо захисту енергооб’єктів. Також уряд створив спеціальний штаб з координації дій у разі надзвичайних ситуацій.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

19:32 У Харкові завершили роботи на місці обстрілу — фото наслідків

19:32 Тисячі людей зібралися на акції протесту в Тбілісі — фото

19:22 На Одещині буде новий індустріальний парк — яке виробництво

19:08 До Тбілісі прибув Орбан, якого освистали протестувальники — відео

19:07 У Львові ДБР проводить обшуки у керівника МСЕК

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:58 Стало відоме місце Довбика у голосуванні за Золотий м'яч-2024

18:53 Українці активно звертаються до центрів рекрутингу — інфографіка

Text

18:48 Депутат пояснив, чому прокурори та судді беруть хабарі

18:43 Хто з українців отримає відстрочку в листопаді 2024 — перелік

18:34 Одеса може змінити дату дня міста — дослідження

19:32 У Харкові завершили роботи на місці обстрілу — фото наслідків

19:32 Тисячі людей зібралися на акції протесту в Тбілісі — фото

19:22 На Одещині буде новий індустріальний парк — яке виробництво

19:08 До Тбілісі прибув Орбан, якого освистали протестувальники — відео

19:07 У Львові ДБР проводить обшуки у керівника МСЕК

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:58 Стало відоме місце Довбика у голосуванні за Золотий м'яч-2024

18:53 Українці активно звертаються до центрів рекрутингу — інфографіка

18:43 Хто з українців отримає відстрочку в листопаді 2024 — перелік

18:34 Одеса може змінити дату дня міста — дослідження

18:22 На Рівненщині виявили тіло левиці — у зоопарку дали пояснення

06:16 ТОП-10 шкіл Києва у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

25 жовтня 2024

17:44 Космічно дорогі овочі — що в Одесі думають про ціну на картоплю

14:45 Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

Новина з відео

06:27 Радять купувати генератори та паливо — до чого готуватися взимку

24 жовтня 2024

19:34 Безоплатна медицина для військових та їх сімей — проєкт в Одесі

Новина з відео

06:16 Повернення до ядерного статусу — чи може Україна створити свою зброю

23 жовтня 2024

21:13 Вибори в Молдові та їхні наслідки для України — що непокоїть одеситів

06:40 Ціни за 1 кг чормету наприкінці жовтня — скільки коштує металобрухт в Україні

06:30 В Україні продовжують рости ціни на соняшник — скільки коштують зернові у жовтні

22 жовтня 2024

18:22 Їсти смачно та корисно — реформа харчування у школах Одещини

Text

18:48 Депутат пояснив, чому прокурори та судді беруть хабарі

Text

18:21 Нардеп відповів, як просувається зведення захисту енергооб'єктів

Text

17:50 Зеленський про Саміт миру та події в Грузії — ефір Вечір.LIVE

Text

17:00 Речник Запорізької ОВА розповів, як розбудовується лінія оборони

Text

16:45 Держпрограма на встановлення електростанції — деталі від нардепа

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

14:52 Нагорняк заявив про будівництво захисних споруд для АЕС

Text

13:25 Експерт пояснив, чому зростатимуть тарифи у 2025 році

Text

13:00 Продовження воєнного стану та допомога від США — ефір День.LIVE

Text

12:17 Жданов пояснив, який вплив на фронт матимуть війська КНДР

Text

11:32 Нацкешбек — нардеп спростував заяви про доступ до особистих даних