Нардеп відповів, як просувається зведення захисту енергооб'єктів

Народний депутат Сергій Нагорняк повідомив, що близько 50% захисних споруд для енергетичних об'єктів України вже завершені. Наразі тривають фінальні роботи, зокрема встановлення та підключення трансформаторів до мережі.

Про це він розповів в ефірі День.LIVE у понеділок, 28 жовтня.

Будівництво захисту для енергооб'єктів

За умов своєчасного фінансування "Укренерго" планує завершити всі роботи до кінця року. Проте, за словами Нагорняка, цього недостатньо для надійного захисту атомних, теплових і гідроелектростанцій України.

"Ми повинні насамперед розраховувати на ППО. І президент сьогодні, і наше МЗС робить усе можливе для того, аби в партнерів додатково отримати необхідне обладнання, щоб захистити наші атомні електростанції", — пояснив нардеп.

Раніше ми писали, що в понеділок, 28 жовтня, близько 6-ї ранку російський дрон-камікадзе "Шахед" пролетів критично близько до одного з енергоблоків Хмельницької атомної електростанції.

Нагадаємо прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що перед Міненерго стоять чіткі завдання щодо захисту енергооб’єктів. Також уряд створив спеціальний штаб з координації дій у разі надзвичайних ситуацій.