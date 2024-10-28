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Нардеп ответил, как продвигается свод защиты энергообъектов

Нардеп ответил, как продвигается свод защиты энергообъектов

28 октября 2024 г. 18:21

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21:57 Саакашвили не имеет влияния на выборы в Грузии — эксперт

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20:00 Удар по Харькову и интервью Зеленского — главные события дня

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18:48 Депутат объяснил, почему прокуроры и судьи берут взятки

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18:21 Нардеп ответил, как продвигается свод защиты энергообъектов

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17:50 Зеленский о Саммите мира и события в Грузии — эфир Вечір.LIVE

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17:00 Спикер Запорожской ОВА рассказал, как строится линия обороны

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16:45 Госпрограмма на установку электростанции — детали от нардепа

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14:52 Нагорняк заявил о строительстве защитных сооружений для АЭС

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13:25 Эксперт объяснил, почему будут расти тарифы в 2025 году

Народный депутат Сергей Нагорняк сообщил, что около 50% защитных сооружений для энергетических объектов Украины уже завершены. В настоящее время продолжаются финальные работы, в том числе установка и подключение трансформаторов к сети.

Об этом он рассказал в эфире День.LIVE в понедельник, 28 октября.

Строительство защиты для энергообъектов

При своевременном финансировании "Укрэнерго" планирует завершить все работы до конца года. Однако по словам Нагорняка, этого недостаточно для надежной защиты атомных, тепловых и гидроэлектростанций Украины.

"Мы должны, прежде всего, рассчитывать на ПВО. И президент сегодня, и наш МИД делает все возможное для того, чтобы у партнеров дополнительно получить необходимое оборудование, чтобы защитить наши атомные электростанции", — пояснил нардеп.

Ранее мы писали, что в понедельник, 28 октября, около 6 утра российский дрон-камикадзе "Шахед" пролетел критически близко к одному из энергоблоков Хмельницкой атомной электростанции.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что перед Минэнерго стоят четкие задачи по защите энергообъектов. Также правительство создало специальный штаб по координации действий в случае чрезвычайных ситуаций.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

22:39 Ямал получил приз лучшего молодого игрока года — это рекорд

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20:00 Удар по Харькову и интервью Зеленского — главные события дня

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18:48 Депутат объяснил, почему прокуроры и судьи берут взятки

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18:21 Нардеп ответил, как продвигается свод защиты энергообъектов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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17:50 Зеленский о Саммите мира и события в Грузии — эфир Вечір.LIVE

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17:00 Спикер Запорожской ОВА рассказал, как строится линия обороны

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16:45 Госпрограмма на установку электростанции — детали от нардепа

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14:52 Нагорняк заявил о строительстве защитных сооружений для АЭС

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13:25 Эксперт объяснил, почему будут расти тарифы в 2025 году