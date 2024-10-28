Нардеп ответил, как продвигается свод защиты энергообъектов

Народный депутат Сергей Нагорняк сообщил, что около 50% защитных сооружений для энергетических объектов Украины уже завершены. В настоящее время продолжаются финальные работы, в том числе установка и подключение трансформаторов к сети.

Об этом он рассказал в эфире День.LIVE в понедельник, 28 октября.

Строительство защиты для энергообъектов

При своевременном финансировании "Укрэнерго" планирует завершить все работы до конца года. Однако по словам Нагорняка, этого недостаточно для надежной защиты атомных, тепловых и гидроэлектростанций Украины.

"Мы должны, прежде всего, рассчитывать на ПВО. И президент сегодня, и наш МИД делает все возможное для того, чтобы у партнеров дополнительно получить необходимое оборудование, чтобы защитить наши атомные электростанции", — пояснил нардеп.

Ранее мы писали, что в понедельник, 28 октября, около 6 утра российский дрон-камикадзе "Шахед" пролетел критически близко к одному из энергоблоков Хмельницкой атомной электростанции.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что перед Минэнерго стоят четкие задачи по защите энергообъектов. Также правительство создало специальный штаб по координации действий в случае чрезвычайных ситуаций.