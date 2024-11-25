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Эксперт сказал, сколько будут продолжаться отключения света

Эксперт сказал, сколько будут продолжаться отключения света

25 ноября 2024 г. 13:29

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Отключение света будет продолжаться — выключать будут по 1-2 очереди в день. Похолодание только увеличивает потребление электроэнергии.

Об этом сообщил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в эфире Ранок.LIVE.

Отключение света в Украине

Попенко отметил, что, несмотря на прогнозы о сокращении продолжительности отключений, похолодание повышает потребление электроэнергии.

"Отключения будут и дальше продолжаться. Они будут небольшими, потому что не будет больших скачков. […] Но опять же, в каждом регионе есть определенные свои проблемы. В Сумской области, например, в Херсонской области, или в Одессе, будут разные графики. Потому что возможность подать электроэнергию в каждый регион ограничена", — говорится в сообщении.

Напомним, 25 ноября в Украине будут действовать графики отключения с 14:00 до 20:00. Понятно, что ограничения будут для одной очереди потребителей.

Также мы писали, что народный депутат Алексей Кучеренко подверг критике строительство укрытия для энергообъектов. Он считает, что средства, выделенные на это, были потрачены нефеективно.

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