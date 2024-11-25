Експерт сказав, скільки триватимуть відключення світла

Відключення світла триватимуть — вимикатимуть по 1-2 черги на день. Похолодання лише підвищує споживання електроенергії.

Про це повідомив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко в ефірі Ранок.LIVE.

Відключення світла в Україні

Попенко зазначив, що попри прогнози про скорочення тривалості відключень, похолодання підвищує споживання електроенергії.

"Відключення будуть і далі продовжуватися. Вони будуть невеликими, тому що не буде великих стрибків. […] Але знову ж, в кожному регіоні є певні свої проблеми. У Сумській області, наприклад, в Херсонській області, чи в Одесі, будуть різні графіки. Тому що можливість подати електроенергію в кожний регіон обмежена", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 25 листопада в Україні діятимуть графіки відключення з 14:00 до 20:00. Відомо, що обмеження будуть для однієї черги споживачів.

Також ми писали, що народний депутат Олексій Кучеренко розкритикував будівництво укриття для енергооб’єктів. Він вважає, що кошти виділені на це, були витрачені нефеективно.